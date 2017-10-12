МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2017 году на максимальном за два года уровне

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 1,6 млн баррелей в сутки относительно показателя предыдущего года. Об этом говорится в октябрьском докладе агентства.
Этот показатель является максимальным за два года.
Кроме того, МЭА сохранило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 97,7 млн баррелей в сутки.
МЭА также подтвердило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на уровне 99,1 млн баррелей в сутки, прогноз по росту спроса в 2018 году сохранен на прежнем уровне - 1,4 млн баррелей в сутки.
"Оценки роста спроса на мировые нефтяные продукты в 2017 году остались неизменными по сравнению с отчетом за прошлый месяц, поскольку предварительные данные спроса на третий квартал 2017 года более или менее соответствуют нашим ожиданиям", - говорится в докладе агентства.