Infowatch займется информационной безопасностью в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Группа компаний Infowatch Натальи Касперской, которая прибыла в Хабаровск для участия в Дальневосточном форуме предпринимателей, и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписали в четверг соглашение о сотрудничестве по вопросам информационной безопасности при реализации федеральной программы "Цифровая экономика".

Infowatch специализируется на информационной безопасности в корпоративном секторе: защите корпораций от утечек информации и целевых атак извне. Образована в 2003 году как дочернее предприятие "Лаборатории Касперского", с 2007 года стала полностью самостоятельной. Контролирует около 50% российского рынка систем защиты конфиденциальных данных.

"Мы впервые в Хабаровском крае, и свое сотрудничество в сфере информационной безопасности на Дальнем Востоке мы начинаем именно с этого региона. Мы также намерены работать и с Тихоокеанским государственным университетом по подготовке кадров в данной сфере", - сказала Касперская по итогам встречи со Шпортом и подписания соглашения.

Программа "Цифровая экономика РФ" принята в 2017 году, ее цель - организация системного развития и внедрения цифровых технологий во всех сферах. В Хабаровском крае функционирует 27 региональных информационных систем. Глава региона отметил, что с развитием таких систем будет увеличиваться и количество угроз.

Власти региона планируют наладить сотрудничество с Infowatch и другими крупными российскими компаниями в области безопасности персональных данных. "Это позволит внедрить безопасные цифровые сервисы, влияющие на улучшение качества жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности региона, в экономику Хабаровского края", - добавил Шпорт.

13 октября Касперская на II Дальневосточном форуме предпринимателей проведет ключевую сессию "Цифровая экономика: настоящее и будущее. Угрозы для бизнеса. Защита информации".