Росрыболовство поможет Татарстану построить завод по выращиванию мальков осетровых рыб

Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводыСпорт 12 октября, 12:05
Чечня рассчитывает на рост турпотока более чем на четверть в 2018 годуОбщество 12 октября, 12:04
Теннисистка Кузнецова может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за травмыСпорт 12 октября, 12:00
Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезонаСпорт 12 октября, 11:58
Источник: специалисты точно установят схему полета "Прогресса" к МКС после старта корабляКосмос 12 октября, 11:55
Британская теннисистка Конта снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 12 октября, 11:48
Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" составили 5,2 млрд рублейНовости Урала 12 октября, 11:45
Баскетболистки УГМК начали сезон Евролиги-2017/18 с домашней победыНовости партнеров 12 октября, 11:38
Стеблин: Узбекистан имеет хоккейные традиции для вступления в КХЛ в ближайшем будущемСпорт 12 октября, 11:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Завод по производству мальков осетровых видов рыб мощностью до 4 млн штук будет построен в Татарстане в 2018 году. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Проект будет реализован в рамках соглашения о взаимодействии Федерального агентства по рыболовству и Республики Татарстан в области аквакультуры и рыболовства, которое было подписано в Казани в четверг.
''Такое соглашение всеобъемлющее, наверное, впервые мы подписываем с субъектом РФ. Мы в этом соглашении договорились о том, что за счет республики в 2018 году будет построен завод по производству мальков осетровых видов рыб мощностью до 4 млн, потом <…> деятельность будет вестись за счет федерального бюджета'', - пояснил он.
Основная задача проекта, по словам главы Росрыболовства, это воспроизводство стерляди в акватории Камы и Волги, что даст дополнительные возможности через определенное время как для промышленных рыбаков, так и для рыбаков любителей. Стоимость проекта составляет порядка 750 млн рублей.
Также в рамках соглашения Татарстан должен предоставить Росрыболовству помещения для федеральных инспекторов рыбоохраны и оснастить их дополнительной техникой за счет средств республики.
''Мы берем на себя обязательства и здесь создается специальное подразделение, что даст <…> дополнительные возможности и рыбакам, и по рыбоохране'', - пояснил глава Росрыболовства, добавив, что это поможет усилить борьбу с браконьерством.
Как сообщил помощник президента Татарстана Равиль Муратов, в год необходимо выпускать в водоемы около 6-8 млн штук мальков стерляди, чтобы популяция достигла объемов для возможности дальнейшей промысловой рыбалки.
По данным правительства республики, производством и реализацией товарной рыбы в Татарстане занимаются пять прудовых хозяйств и более 60 хозяйствующих субъектов. За 2016 год в Татарстане производство товарной рыбы специализированными рыбоводными хозяйствами составило 212 тонн, производство рыбопосадочного материала - 294 тонны.
Общий усредненный за последние три года объем промыслового запаса водных биологических ресурсов составляет 30,5 тыс. тонн. В Татарстане наибольший коммерческий интерес представляет лещ, судак, сазан.