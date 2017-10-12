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Росрыболовство поможет Татарстану построить завод по выращиванию мальков осетровых рыб

Экономика и бизнес
12 октября, 12:07 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 12, октября. /ТАСС

Проект потребует порядка 750 млн рублей инвестиций

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КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Завод по производству мальков осетровых видов рыб мощностью до 4 млн штук будет построен в Татарстане в 2018 году. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Проект будет реализован в рамках соглашения о взаимодействии Федерального агентства по рыболовству и Республики Татарстан в области аквакультуры и рыболовства, которое было подписано в Казани в четверг.

''Такое соглашение всеобъемлющее, наверное, впервые мы подписываем с субъектом РФ. Мы в этом соглашении договорились о том, что за счет республики в 2018 году будет построен завод по производству мальков осетровых видов рыб мощностью до 4 млн, потом <…> деятельность будет вестись за счет федерального бюджета'', - пояснил он.

Основная задача проекта, по словам главы Росрыболовства, это воспроизводство стерляди в акватории Камы и Волги, что даст дополнительные возможности через определенное время как для промышленных рыбаков, так и для рыбаков любителей. Стоимость проекта составляет порядка 750 млн рублей.

Также в рамках соглашения Татарстан должен предоставить Росрыболовству помещения для федеральных инспекторов рыбоохраны и оснастить их дополнительной техникой за счет средств республики.

''Мы берем на себя обязательства и здесь создается специальное подразделение, что даст <…> дополнительные возможности и рыбакам, и по рыбоохране'', - пояснил глава Росрыболовства, добавив, что это поможет усилить борьбу с браконьерством.

Как сообщил помощник президента Татарстана Равиль Муратов, в год необходимо выпускать в водоемы около 6-8 млн штук мальков стерляди, чтобы популяция достигла объемов для возможности дальнейшей промысловой рыбалки.

Об отрасли в республике

По данным правительства республики, производством и реализацией товарной рыбы в Татарстане занимаются пять прудовых хозяйств и более 60 хозяйствующих субъектов. За 2016 год в Татарстане производство товарной рыбы специализированными рыбоводными хозяйствами составило 212 тонн, производство рыбопосадочного материала - 294 тонны.

Общий усредненный за последние три года объем промыслового запаса водных биологических ресурсов составляет 30,5 тыс. тонн. В Татарстане наибольший коммерческий интерес представляет лещ, судак, сазан.

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