СП предложила учитывать вероятность роста цен на нефть в проекте бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Счетная палата предлагает в проекте бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы учитывать не только вероятность снижения цен на нефть, но и их роста. Об этом говорится в заключении ведомства на проект бюджета.

"По мнению Счетной палаты, в перспективе 2018-2020 годов необходимо учитывать вероятность отклонения нефтяных цен не только в сторону снижения, но и в сторону роста, что подтверждается прогнозами международных финансовых институтов и аналитических агентств (в 2018 году нижняя граница цены на нефть составляет $45 за баррель в консенсус-прогнозе, а верхняя - $68 за баррель)", - говорится в документе.