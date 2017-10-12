Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СП предложила учитывать вероятность роста цен на нефть в проекте бюджета на 2018-2020 годы

Экономика и бизнес
12 октября, 11:37 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Счетная палата предлагает в проекте бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы учитывать не только вероятность снижения цен на нефть, но и их роста. Об этом говорится в заключении ведомства на проект бюджета.

"По мнению Счетной палаты, в перспективе 2018-2020 годов необходимо учитывать вероятность отклонения нефтяных цен не только в сторону снижения, но и в сторону роста, что подтверждается прогнозами международных финансовых институтов и аналитических агентств (в 2018 году нижняя граница цены на нефть составляет $45 за баррель в консенсус-прогнозе, а верхняя - $68 за баррель)", - говорится в документе.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
3
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
4
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
5
Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY
Темы дня
Новости партнеров
Реклама