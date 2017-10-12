СП оценила риски непоступления доходов в бюджет в 2018 году в 165,9 млрд рублей

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Счетная палата оценила риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году в 165,9 млрд рублей, в 2019 году - в 209 млрд рублей, в 2020 году - в 190,9 млрд рублей. Об этом говорится в заключении ведомства на проект бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.
"С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году могут составить 165,9 млрд рублей, в 2019 году - 209,0 млрд рублей, в 2020 году - 190,9 млрд рублей", - указано в документе.