СП оценила риски непоступления доходов в бюджет в 2018 году в 165,9 млрд рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Счетная палата оценила риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году в 165,9 млрд рублей, в 2019 году - в 209 млрд рублей, в 2020 году - в 190,9 млрд рублей. Об этом говорится в заключении ведомства на проект бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

"С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году могут составить 165,9 млрд рублей, в 2019 году - 209,0 млрд рублей, в 2020 году - 190,9 млрд рублей", - указано в документе.