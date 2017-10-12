ИП Подмосковья в четырех сферах деятельности получат налоговые каникулы до 2020 года

Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводыСпорт 12 октября, 12:05
Чечня рассчитывает на рост турпотока более чем на четверть в 2018 годуОбщество 12 октября, 12:04
Теннисистка Кузнецова может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за травмыСпорт 12 октября, 12:00
Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезонаСпорт 12 октября, 11:58
Источник: специалисты точно установят схему полета "Прогресса" к МКС после старта корабляКосмос 12 октября, 11:55
Британская теннисистка Конта снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 12 октября, 11:48
Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" составили 5,2 млрд рублейНовости Урала 12 октября, 11:45
Баскетболистки УГМК начали сезон Евролиги-2017/18 с домашней победыНовости партнеров 12 октября, 11:38
Стеблин: Узбекистан имеет хоккейные традиции для вступления в КХЛ в ближайшем будущемСпорт 12 октября, 11:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Предприниматели Московской области, зарегистрировавшие свой первый бизнес в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, получат налоговые каникулы до 31 декабря 2020 года. Соответствующий закон принят в четверг депутатами Мособлдумы, передает корреспондент ТАСС.
"С 1 января 2018 года предлагается продлить деятельность налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производстве, социальной, научной сфере, а также в сфере социальных услуг населения по 31 декабря 2020 года", - сказала и. о. министра экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.
Кроме того, закон предусматривает продление действия пониженной налоговой ставки в размере 10% до 31 декабря 2020 года для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, которые являются приоритетными для Московской области, добавила Мухтиярова.
"Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся пониженной ставкой в размере 10% по упрощенной системе налогообложения, по итогам 2016 года составило 536 человек. Недополученная сумма налога, рассчитанная исходя из налоговой базы, указанной плательщиками, представившими декларации с налоговой ставкой 0% за 2016 год, и соответствующей налоговой ставки в зависимости от объекта налогообложения составила, по экспертной оценке, 77,7 млн рублей", - добавила она.