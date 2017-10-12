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ИП Подмосковья в четырех сферах деятельности получат налоговые каникулы до 2020 года

Экономика и бизнес
12 октября, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Депутаты Мособлдумы приняли соответствующий закон, он вступит в силу с 1 января 2018 года

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Предприниматели Московской области, зарегистрировавшие свой первый бизнес в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, получат налоговые каникулы до 31 декабря 2020 года. Соответствующий закон принят в четверг депутатами Мособлдумы, передает корреспондент ТАСС.

"С 1 января 2018 года предлагается продлить деятельность налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производстве, социальной, научной сфере, а также в сфере социальных услуг населения по 31 декабря 2020 года", - сказала и. о. министра экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Кроме того, закон предусматривает продление действия пониженной налоговой ставки в размере 10% до 31 декабря 2020 года для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, которые являются приоритетными для Московской области, добавила Мухтиярова.

"Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся пониженной ставкой в размере 10% по упрощенной системе налогообложения, по итогам 2016 года составило 536 человек. Недополученная сумма налога, рассчитанная исходя из налоговой базы, указанной плательщиками, представившими декларации с налоговой ставкой 0% за 2016 год, и соответствующей налоговой ставки в зависимости от объекта налогообложения составила, по экспертной оценке, 77,7 млн рублей", - добавила она.

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