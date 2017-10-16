Ученые нарисовали портрет идеального начальника

Университеты и консалтинговые компании много лет изучают влияние знаний, навыков и характера босса на деятельность предприятия, атмосферу в трудовом коллективе и даже самочувствие работников.

Характер начальника влияет на здоровье подчиненных

Исследователи Гарвардского университета доказали, что между характером руководителя и здоровьем его подчиненных существует прямая взаимосвязь.

Ученые проанализировали общее состояние здоровья и взаимоотношения с непосредственным начальством у 220 добровольцев.

Выяснилось, что у людей, которые работают под началом слишком строгого руководителя, риск серьезно заболеть выше на 35%.

Около половины участников исследования, у которых начальник был чрезмерно требователен, находились в состоянии перманентного стресса, а примерно у 30% респондентов наблюдались сердечно-сосудистые заболевания.

Слишком строгий начальник заставляет подчиненных постоянно бояться выговоров и увольнений, что не лучшим образом сказывается на психологической обстановке в коллективе.

Женщина-босс лучше заботится о карьере сотрудников

Если начальник компании или подразделения — женщина, то сотрудники в среднем на 6% больше вовлечены в работу и заинтересованы ею, чем те, кем руководит мужчина. К такому выводу в ходе исследования (участвовали 12 тыс. человек) пришли аналитики маркетингового агентства Gallup.

Также женщины-боссы на 10% больше участвуют в рабочем процессе, то есть готовы помочь подчиненным в выполнении заданий. А еще они почти в полтора раза чаще настаивают на том, чтобы сотрудники развивались, обсуждают с подчиненными траекторию их карьеры.

При этом ежегодный рост доходов компаний, которыми управляют женщины, на 6% выше, чем у фирм, которыми рулят мужчины. К такому выводу пришли исследователи бизнес-школы Университета Макмастера. Они исследовали работу более 7 тыс. предприятий и выявили факторы, которые позволяют женщинам быть эффективными.

Так, женщина-начальник может лучше объяснить сотруднику, что она от него хочет; умеет слышать альтернативную точку зрения; она терпеливее; воздействует не только на ум своих подчиненных, но и на эмоции. Также важно, что женщины-боссы более жестко относятся к вопросам бизнес-этики.

Интроверты руководят более успешными компаниями, чем экстраверты

Ученые из Гарвардского, Стэнфордского и Чикагского университетов проанализировали поведение генеральных директоров почти 5 тыс. компаний.

Они изучили более 70 записей конференц-коллов, которые проводили гендиректора, с помощью лингвистических алгоритмов определили личностные качества каждого (интроверт или экстраверт, уровень эмоциональной стабильности, открытость новому опыту, способность соглашаться с другими, совестливость).

Оказалось, что если человек использует много наречий, длинных предложений, часто говорит от первого лица, то он чаще всего не склонен к эмоциональной стабильности.

У фирм, во главе которых стоят интроверты, показатель рентабельности активов в среднем на 2% выше, чем в компаниях с руководителем-экстравертом.

То есть руководители-интроверты способны более эффективно управлять организациями, чем их коллеги-экстраверты.

Возможно, говорят ученые, это связано с тем, что экстравертов, коммуникабельных и харизматичных личностей часто нанимают в организации, которые уже переживают не лучшие времена.

От них ждут решения накопившихся проблем, но зачастую этого не происходит.

Плохой шеф — причина для смены работы

Плохой начальник — причина увольнения 44% работников, выяснила компания BambooHR.

В ходе исследования была опрошена 1 тыс. сотрудников компаний и установлены причины, которые заставляют людей поменять место работы.

Респонденты рассказали, что значит плохой руководитель.

Он присваивает себе чужие заслуги, не отстаивает право подчиненного на денежную компенсацию и не поддерживает его в случае спора с клиентом.

Он не доверяет коллегам, нанимает или повышает в должности не тех людей.

Еще ему безразличны переработки подчиненных, он не дает четких описаний обязанностей, контролирует каждый шаг, в разговоре упоминает слабые, а не сильные стороны работника.

Лучший возраст для руководителя — 50 лет

Ученые Хайфского университета изучили профессиональную "жизнеспособность" руководителей: возможность выполнять поставленные задачи с вдохновением и энергией, обладать необходимыми компетенциями и получать удовлетворение от работы. От этих опций напрямую зависит успех всего бизнеса.

Исследователи выяснили, что с возрастом "жизнеспособность" не только не теряется, она растет — пик всех возможностей приходится у профессионалов примерно на 50 лет.

Результаты исследования показали, что чем выше уровень профессиональной "жизнеспособности" руководителя, тем больше своих ресурсов он использует для достижения успеха в работе.

В исследовании приняли участие 545 руководителей компаний из сферы высоких технологий, инженерных и инфраструктурных предприятий.

Начальникам лучше не шутить при подчиненных

Существует гипотеза, что доброжелательные шутки руководства улучшают атмосферу в коллективе, а едкие замечания вызывают недовольство.

Исследователи университета штата Миссури и Китайского университета Гонконга доказали, что отношения в коллективе гораздо больше влияют на то, как подчиненные будут воспринимать шутки начальства, чем то, какие именно шутки оно предпочитает: доброжелательные или не очень.

Если в коллективе есть конфликт и плохие взаимоотношения между сотрудниками и начальством, то любые шутки шефа воспринимаются персоналом негативно и лишь ухудшают ситуацию.

Юмор помогает выстраивать и поддерживать только хорошие, ровные отношения с подчиненными.

Причем при хороших отношениях между боссом и сотрудниками приемлем любой вид юмора — удовлетворенность от работы повышают как позитивные, так и циничные шутки.

Совершенно неприемлемы только сексистские или расистские высказывания.

К таким выводам пришли исследователи, опросив 70 руководителей и 240 подчиненных в 54 организациях.

Эффективный руководитель умеет обучать

Группа ученых Стэнфордского университета и Университета Юты изучали, в чем состоит главная ценность руководителей. Они выяснили, что хороший начальник — это не тот, кто мотивирует сотрудников или наблюдает за ними, а тот, кто обучает более эффективным методам работы.

Причем примерно две трети роста производительности, которая отмечается при появлении хорошего руководителя, сохраняется даже после того, как работник переходит в подчинение к другому начальнику.

Именно поэтому авторы исследования делают вывод о том, что "обучение", то есть передача более эффективных методов и навыков работы, является важнейшей составляющей эффективного руководства.

Шеф кричит на подчиненных при потере самоконтроля

Большинство руководителей стремятся вести себя с подчиненными этично. При этом они нередко становятся заложниками морального лицензирования.

Это явление, при котором человек, какое-то время неукоснительно соблюдающий правила и нормы, решает, что достаточно побыл "хорошим" и может позволить себе нарушить привычные нормы.

Психологи из Университета штата Мичиган несколько дней наблюдали за 172 руководителями промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и торговых компаний.

Они выяснили, что боссы, стремящиеся честно придерживаться моральных норм и кодекса общения с подчиненными, часто подавляют собственные интересы, заставляют себя действовать "правильно", а не "выгодно".

В результаты у руководителя наступает психологическое истощение, это снижает его способность к самоконтролю и повышает вероятность агрессивного поведения.

Ученые считают, что именно психологическое истощение приводит к моральному лицензированию, и босс может начать кричать, зло насмехаться или третировать молчанием.

Чтобы избежать криков и скандалов, психологи рекомендуют начальникам устраивать кратковременные перерывы, а компаниям стоит поощрять "этичных" руководителей, хваля и премируя их.

Мария Селиванова