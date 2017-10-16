Ученые нарисовали портрет идеального начальника

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Университеты и консалтинговые компании много лет изучают влияние знаний, навыков и характера босса на деятельность предприятия, атмосферу в трудовом коллективе и даже самочувствие работников.
Исследователи Гарвардского университета доказали, что между характером руководителя и здоровьем его подчиненных существует прямая взаимосвязь.
Ученые проанализировали общее состояние здоровья и взаимоотношения с непосредственным начальством у 220 добровольцев.
Выяснилось, что у людей, которые работают под началом слишком строгого руководителя, риск серьезно заболеть выше на 35%.
Около половины участников исследования, у которых начальник был чрезмерно требователен, находились в состоянии перманентного стресса, а примерно у 30% респондентов наблюдались сердечно-сосудистые заболевания.
Слишком строгий начальник заставляет подчиненных постоянно бояться выговоров и увольнений, что не лучшим образом сказывается на психологической обстановке в коллективе.
Если начальник компании или подразделения — женщина, то сотрудники в среднем на 6% больше вовлечены в работу и заинтересованы ею, чем те, кем руководит мужчина. К такому выводу в ходе исследования (участвовали 12 тыс. человек) пришли аналитики маркетингового агентства Gallup.
Также женщины-боссы на 10% больше участвуют в рабочем процессе, то есть готовы помочь подчиненным в выполнении заданий. А еще они почти в полтора раза чаще настаивают на том, чтобы сотрудники развивались, обсуждают с подчиненными траекторию их карьеры.
При этом ежегодный рост доходов компаний, которыми управляют женщины, на 6% выше, чем у фирм, которыми рулят мужчины. К такому выводу пришли исследователи бизнес-школы Университета Макмастера. Они исследовали работу более 7 тыс. предприятий и выявили факторы, которые позволяют женщинам быть эффективными.
Так, женщина-начальник может лучше объяснить сотруднику, что она от него хочет; умеет слышать альтернативную точку зрения; она терпеливее; воздействует не только на ум своих подчиненных, но и на эмоции. Также важно, что женщины-боссы более жестко относятся к вопросам бизнес-этики.
Ученые из Гарвардского, Стэнфордского и Чикагского университетов проанализировали поведение генеральных директоров почти 5 тыс. компаний.
Они изучили более 70 записей конференц-коллов, которые проводили гендиректора, с помощью лингвистических алгоритмов определили личностные качества каждого (интроверт или экстраверт, уровень эмоциональной стабильности, открытость новому опыту, способность соглашаться с другими, совестливость).
Оказалось, что если человек использует много наречий, длинных предложений, часто говорит от первого лица, то он чаще всего не склонен к эмоциональной стабильности.
У фирм, во главе которых стоят интроверты, показатель рентабельности активов в среднем на 2% выше, чем в компаниях с руководителем-экстравертом.
То есть руководители-интроверты способны более эффективно управлять организациями, чем их коллеги-экстраверты.
Возможно, говорят ученые, это связано с тем, что экстравертов, коммуникабельных и харизматичных личностей часто нанимают в организации, которые уже переживают не лучшие времена.
От них ждут решения накопившихся проблем, но зачастую этого не происходит.
Плохой начальник — причина увольнения 44% работников, выяснила компания BambooHR.
В ходе исследования была опрошена 1 тыс. сотрудников компаний и установлены причины, которые заставляют людей поменять место работы.
Респонденты рассказали, что значит плохой руководитель.
Он присваивает себе чужие заслуги, не отстаивает право подчиненного на денежную компенсацию и не поддерживает его в случае спора с клиентом.
Он не доверяет коллегам, нанимает или повышает в должности не тех людей.
Еще ему безразличны переработки подчиненных, он не дает четких описаний обязанностей, контролирует каждый шаг, в разговоре упоминает слабые, а не сильные стороны работника.
Ученые Хайфского университета изучили профессиональную "жизнеспособность" руководителей: возможность выполнять поставленные задачи с вдохновением и энергией, обладать необходимыми компетенциями и получать удовлетворение от работы. От этих опций напрямую зависит успех всего бизнеса.
Исследователи выяснили, что с возрастом "жизнеспособность" не только не теряется, она растет — пик всех возможностей приходится у профессионалов примерно на 50 лет.
Результаты исследования показали, что чем выше уровень профессиональной "жизнеспособности" руководителя, тем больше своих ресурсов он использует для достижения успеха в работе.
В исследовании приняли участие 545 руководителей компаний из сферы высоких технологий, инженерных и инфраструктурных предприятий.
Существует гипотеза, что доброжелательные шутки руководства улучшают атмосферу в коллективе, а едкие замечания вызывают недовольство.
Исследователи университета штата Миссури и Китайского университета Гонконга доказали, что отношения в коллективе гораздо больше влияют на то, как подчиненные будут воспринимать шутки начальства, чем то, какие именно шутки оно предпочитает: доброжелательные или не очень.
Если в коллективе есть конфликт и плохие взаимоотношения между сотрудниками и начальством, то любые шутки шефа воспринимаются персоналом негативно и лишь ухудшают ситуацию.
Юмор помогает выстраивать и поддерживать только хорошие, ровные отношения с подчиненными.
Причем при хороших отношениях между боссом и сотрудниками приемлем любой вид юмора — удовлетворенность от работы повышают как позитивные, так и циничные шутки.
Совершенно неприемлемы только сексистские или расистские высказывания.
К таким выводам пришли исследователи, опросив 70 руководителей и 240 подчиненных в 54 организациях.
Группа ученых Стэнфордского университета и Университета Юты изучали, в чем состоит главная ценность руководителей. Они выяснили, что хороший начальник — это не тот, кто мотивирует сотрудников или наблюдает за ними, а тот, кто обучает более эффективным методам работы.
Причем примерно две трети роста производительности, которая отмечается при появлении хорошего руководителя, сохраняется даже после того, как работник переходит в подчинение к другому начальнику.
Именно поэтому авторы исследования делают вывод о том, что "обучение", то есть передача более эффективных методов и навыков работы, является важнейшей составляющей эффективного руководства.
Большинство руководителей стремятся вести себя с подчиненными этично. При этом они нередко становятся заложниками морального лицензирования.
Это явление, при котором человек, какое-то время неукоснительно соблюдающий правила и нормы, решает, что достаточно побыл "хорошим" и может позволить себе нарушить привычные нормы.
Психологи из Университета штата Мичиган несколько дней наблюдали за 172 руководителями промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и торговых компаний.
Они выяснили, что боссы, стремящиеся честно придерживаться моральных норм и кодекса общения с подчиненными, часто подавляют собственные интересы, заставляют себя действовать "правильно", а не "выгодно".
В результаты у руководителя наступает психологическое истощение, это снижает его способность к самоконтролю и повышает вероятность агрессивного поведения.
Ученые считают, что именно психологическое истощение приводит к моральному лицензированию, и босс может начать кричать, зло насмехаться или третировать молчанием.
Чтобы избежать криков и скандалов, психологи рекомендуют начальникам устраивать кратковременные перерывы, а компаниям стоит поощрять "этичных" руководителей, хваля и премируя их.
Мария Селиванова