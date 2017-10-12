Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго Украины прогнозирует рост тарифов на газ и отопление с 1 апреля 2018 года

Экономика и бизнес
12 октября, 12:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

В ведомстве отметили, что не видят оснований для повышения цен на газ и отопление до конца года

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что цена на газ и тепло для населения может увеличится с 1 апреля 2018 года, но до конца текущего года останется прежней.

"С 1 апреля совсем другая ситуация, и нужно будет отслеживать рынок газа, который будет в Европе. Мы привязаны к немецкому хабу", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о возможном росте тарифов на газ и отопление. Насалик также заверил, что минэнерго не видит оснований для повышения цен на эти ресурсы до конца года. "Цены останутся на уровне прошлого года и будут оставаться такими до 1 апреля", - добавил он.

Ранее, 2 октября, в минэнерго заявили, что тарифы на природный газ, горячую воду и отопление, а также на электроэнергию повысятся в среднем на 19-20% в 2018 году.

За последний год долги украинцев за коммунальные услуги рекордно выросли. По данным Госстата по состоянию на 1 августа, общий размер долга достигал 28 млрд гривен (около $1,05 млрд по текущему курсу). Это связано с резким ростом цен на коммунальные услуги, которые повышаются уже третий год. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Цена газа для населения выросла практически втрое, а электроэнергии - на 70%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама