Минэнерго Украины прогнозирует рост тарифов на газ и отопление с 1 апреля 2018 года

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что цена на газ и тепло для населения может увеличится с 1 апреля 2018 года, но до конца текущего года останется прежней.
"С 1 апреля совсем другая ситуация, и нужно будет отслеживать рынок газа, который будет в Европе. Мы привязаны к немецкому хабу", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о возможном росте тарифов на газ и отопление. Насалик также заверил, что минэнерго не видит оснований для повышения цен на эти ресурсы до конца года. "Цены останутся на уровне прошлого года и будут оставаться такими до 1 апреля", - добавил он.
Ранее, 2 октября, в минэнерго заявили, что тарифы на природный газ, горячую воду и отопление, а также на электроэнергию повысятся в среднем на 19-20% в 2018 году.
За последний год долги украинцев за коммунальные услуги рекордно выросли. По данным Госстата по состоянию на 1 августа, общий размер долга достигал 28 млрд гривен (около $1,05 млрд по текущему курсу). Это связано с резким ростом цен на коммунальные услуги, которые повышаются уже третий год. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Цена газа для населения выросла практически втрое, а электроэнергии - на 70%.