Башкирская компания заместит оборудование Siemens при создании "умных сетей" в Уфе

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УФА, 12 октября. /ТАСС/. Башкирская электросетевая компания (БЭСК, входит в АФК "Система") заместит оборудование Siemens отечественными аналогами в проекте установки "умных сетей" в Уфе. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель гендиректора БЭСК Рамиль Ишмаев.
С 2013 года в столице Башкирии реализуется совместный проект Siemens и БЭСК по модернизации электросетевого комплекса, по которому, как ожидалось, до 2019 года город полностью перейдет на интеллектуальное управление сетями. Немецкий концерн поставлял электротехническое оборудование для проекта, в частности ячейки для элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ).
"Изучаем возможности замены оборудования, первоначально использовали производство ячеек компании Siemens. Ищем других производителей, которые могли бы заменить с не худшим качеством оборудование Siemens. И мы находим таких производителей, в том числе в РФ", - сказал Ишмаев.
По его словам, сейчас идет монтаж оборудования российского производителя - компании "Элтехника" из Санкт-Петербурга в качестве опытного образца. Опытная эксплуатация отечественного оборудования начнется до конца октября. При этом сроки реализации основного проекта не будут скорректированы, добавил он.
Технология "умных сетей", или Smart Grid позволяет обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение, быстро ликвидировать аварии, а также значительно сократить потери в электросетях.
Уфа стала первым городом в РФ, где осуществляется переход на "умные сети". В конце 2014 года потери электроэнергии в Уфе составляли около 16-17%. По окончании проекта - к 2020 году - этот показатель снизится в два раза. Ишмаев отметил, что в денежном выражении экономия составит 400 млн рублей ежегодно.
В рамках проекта предстоит обновить 512 наблюдаемых и 157 управляемых трансформаторных пунктов, а также проложить 350 км кабельных линий.
21 июля немецкий концерн Siemens объявил о приостановке поставок энергетического оборудования в Россию по контрактам с государственными фирмами и прекращении участия в российской компании "Интеравтоматика".
В сообщении концерна утверждалось, что российская сторона вопреки договоренностям модифицировала и поставила в Крым турбины Siemens, первоначально предназначавшиеся для проекта теплоэлектростанции в Тамани (Краснодарский край).
Госкорпорация "Ростех", в свою очередь, заявляла, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "на вторичном рынке". Siemens подал иск к "Технопромэкспорту" из-за ситуации с поставками турбин.