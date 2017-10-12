Башкирская компания заместит оборудование Siemens при создании "умных сетей" в Уфе

УФА, 12 октября. /ТАСС/. Башкирская электросетевая компания (БЭСК, входит в АФК "Система") заместит оборудование Siemens отечественными аналогами в проекте установки "умных сетей" в Уфе. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель гендиректора БЭСК Рамиль Ишмаев.

С 2013 года в столице Башкирии реализуется совместный проект Siemens и БЭСК по модернизации электросетевого комплекса, по которому, как ожидалось, до 2019 года город полностью перейдет на интеллектуальное управление сетями. Немецкий концерн поставлял электротехническое оборудование для проекта, в частности ячейки для элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ).

"Изучаем возможности замены оборудования, первоначально использовали производство ячеек компании Siemens. Ищем других производителей, которые могли бы заменить с не худшим качеством оборудование Siemens. И мы находим таких производителей, в том числе в РФ", - сказал Ишмаев.

По его словам, сейчас идет монтаж оборудования российского производителя - компании "Элтехника" из Санкт-Петербурга в качестве опытного образца. Опытная эксплуатация отечественного оборудования начнется до конца октября. При этом сроки реализации основного проекта не будут скорректированы, добавил он.

О технологии "умных сетей"

Технология "умных сетей", или Smart Grid позволяет обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение, быстро ликвидировать аварии, а также значительно сократить потери в электросетях.

Уфа стала первым городом в РФ, где осуществляется переход на "умные сети". В конце 2014 года потери электроэнергии в Уфе составляли около 16-17%. По окончании проекта - к 2020 году - этот показатель снизится в два раза. Ишмаев отметил, что в денежном выражении экономия составит 400 млн рублей ежегодно.

В рамках проекта предстоит обновить 512 наблюдаемых и 157 управляемых трансформаторных пунктов, а также проложить 350 км кабельных линий.

Приостановка поставок оборудования Siemens

21 июля немецкий концерн Siemens объявил о приостановке поставок энергетического оборудования в Россию по контрактам с государственными фирмами и прекращении участия в российской компании "Интеравтоматика".

В сообщении концерна утверждалось, что российская сторона вопреки договоренностям модифицировала и поставила в Крым турбины Siemens, первоначально предназначавшиеся для проекта теплоэлектростанции в Тамани (Краснодарский край).

Госкорпорация "Ростех", в свою очередь, заявляла, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "на вторичном рынке". Siemens подал иск к "Технопромэкспорту" из-за ситуации с поставками турбин.