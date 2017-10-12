Шефчович: мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку - 2" могут получить в этом году

ХЕЛЬСИНКИ, 12 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия может получить мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку - 2" в этом году. Об этом сообщил в четверг в Хельсинки заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Нам понадобится несколько сессий на экспертном уровне до того, как этот процесс перейдет на политический уровень. Я надеюсь, что он будет завершен во время председательства в ЕС Эстонии. Рассчитываю, что в этом полугодии наш мандат будет одобрен, после чего мы можем предложить переговоры российский стороне", - указал он.

"Для наших российских партнеров важно будет увидеть, что у нас в ЕС единый подход по вопросу об этом газопроводе", - добавил Шефчович.

Еврокомиссия 9 июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2". ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение. ЕК рассматривает возможность распространить на "Северный поток - 2" действие норм Третьего энергопакета ЕС и подготовила проект мандата для переговоров с Россией в специальном режиме. Теперь документ должен быть утвержден Советом ЕС.

Как ранее пояснил Шефчович, ЕК намерена провести переговоры с Россией для выработки межправительственного соглашения, которое бы гарантировало соответствие этого документа "международным и европейским энергетическим нормам".