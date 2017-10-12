Австрия подает в Европейский суд иск против ФРГ из-за транспортного налога

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Австрии собирается подать иск в Европейский суд из-за дорожного сбора, который планируется ввести в Германии с 2019 года. Об этом сообщает в четверг Австрийское агентство печати (APA).

"Немецкий транспортный налог - это налог в отношении иностранцев: немцы его не должны платить, потому что они немцы, а австрийцы должны, потому что они австрийцы. Мы это просто так не оставим, мы боремся за интересы австрийских водителей и хотим сделать так, чтобы с австрийцев не драли по-крупному деньги. Поэтому мы настроены решительно и подаем иск в Европейский суд против немецкого транспортного налога", - заявил министр транспорта Австрии Йорг Ляйхтфрид.

В марте 2017 года Бундестаг принял законопроект о транспортных сборах. Предполагается, что для уплаты немецкой пошлины иностранные водители будут покупать специальные наклейки на стекло, а немецким автомобилистам расходы компенсирует германское государство путем вычета необходимой суммы из уже существующего автомобильного налога. Но, как ожидается, сам закон может стать предметом коалиционных переговоров после выборов в Бундестаг, и не исключено, что новое правительство его пересмотрит.