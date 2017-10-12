ЕС хочет продолжения транзита газа через Украину после 2019 года

Сибирская фабрика мороженого "Ангария" представила новый продуктНовости партнеров 12 октября, 13:51
Участники акции "Дети вместо цветов" собрали почти 40 млн руб. в помощь больным детямОбщество 12 октября, 13:47
Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиковЭкономика и бизнес 12 октября, 13:37
Российские вузы заменили образовательные кредиты собственными программами рассрочекОбщество 12 октября, 13:33
Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставкуПолитика 12 октября, 13:28
Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея РоссииСпорт 12 октября, 13:27
Горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне подготовит к сезону 25 профессиональных инструкторовВ стране 12 октября, 13:26
Мировой производитель оптики запускает в России социальную программу по защите зренияОбщество 12 октября, 13:21
СБУ вызвала на допрос пять россиян по делу крушения Boeing на Украине в 2014 годуПроисшествия 12 октября, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХЕЛЬСИНКИ, 12 октября. /ТАСС/. ЕС хотел бы гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщил в четверг в Хельсинки заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович.
"Мы считаем, что после 2019 года этот на данный момент самый крупный транзитный маршрут - через Украину - должен функционировать, он очень важен для энергобезопасности Европы. В этом случае у нас будет три маршрута: "Ямал", "Северный поток" и украинский транзит. Три лучше, чем два", - подчеркнул он.
"Поэтому мы включили в мандат [который собирается получить Еврокомиссия для переговоров с РФ по "Северному потоку - 2"] предложение о том, как гарантировать, чтобы этот маршрут работал в период после 2019 года", - указал Шефчович.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял на пресс-конференции 30 июня, что максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда прекратит действие контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" от 2009 года, не превысит 15 млрд кубометров.