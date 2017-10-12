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ЕС хочет продолжения транзита газа через Украину после 2019 года

Экономика и бизнес
12 октября, 13:06 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 12, октября. /ТАСС

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович отметил, что это важно для энергобезопасности Европы

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 октября. /ТАСС/. ЕС хотел бы гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщил в четверг в Хельсинки заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Мы считаем, что после 2019 года этот на данный момент самый крупный транзитный маршрут - через Украину - должен функционировать, он очень важен для энергобезопасности Европы. В этом случае у нас будет три маршрута: "Ямал", "Северный поток" и украинский транзит. Три лучше, чем два", - подчеркнул он.

"Поэтому мы включили в мандат [который собирается получить Еврокомиссия для переговоров с РФ по "Северному потоку - 2"] предложение о том, как гарантировать, чтобы этот маршрут работал в период после 2019 года", - указал Шефчович.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял на пресс-конференции 30 июня, что максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда прекратит действие контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" от 2009 года, не превысит 15 млрд кубометров.

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