"Лаборатория Касперского" отрицает возможность модификации своих продуктов для шпионажа

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" заявила, что не имеет отношения к кибершпионажу, который якобы осуществляли российские власти путем модификации продуктов компании.

"Лаборатория Касперского" не имеет отношения к ситуации, описанной в нескольких ведущих американских СМИ, и не обладает никакой информацией о ней", - говорится в сообщении компании.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов выступила с утверждением, что власти России модифицировали антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского", превратив его в инструмент для шпионажа и использовав для поиска в компьютерах по всему миру секретных документов федеральных ведомств США.

Согласно публикации, данные модификации могли быть внесены только с ведома "Лаборатории Касперского". Это новшество позволяет вести поиск по словосочетанию "совершенно секретно", которое фигурирует на американских секретных документах, или же по кодовому наименованию, присвоенному секретным программам Соединенных Штатов, поясняет издание.

"Лаборатория Касперского" еще раз подтвердила свою готовность работать с властями США, чтобы ответить на любые вопросы относительно продуктов компании, а также ее внутренних процедур.

"Так как "Лаборатории Касперского" не было представлено никаких доказательств случившегося, мы не можем провести собственное расследование этих необоснованных заявлений. Если есть какие-либо признаки того, что инфраструктура компании была использована третьими лицами, мы просим тех, кто обладает проверяемой информацией об этом, предоставить ее нам", - отметили в компании.

Также разработчик антивирусного ПО назвал "прискорбной" ситуацию, когда недоказанные утверждения продолжают влиять на имидж компании.

"Что касается утверждений о связи описанной ситуации с кибератакой Duqu 2.0, одной из целей которой стала "Лаборатория Касперского", мы абсолютно уверены, что нашли и ликвидировали все следы заражения. Кроме того, "Лаборатория Касперского" сама публично сообщила об атаке и предложила свою помощь другим пострадавшим организациям, чтобы минимизировать ущерб", - говорится в сообщении.

Слушания в Конгрессе

Министерство внутренней безопасности США в сентябре распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского".

В заявлении отмечалось, что такое указание дала исполняющая обязанности главы министерства внутренней безопасности Элейн Дьюк, которая "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

Комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям намерен 25 октября провести слушания по теме использования в американских госучреждениях продукции "Лаборатории Касперского".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным. Наряду с этим российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.