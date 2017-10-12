Ученый: экономический диктант подтолкнет жителей страны к самообразованию в экономике

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Всероссийский экономический диктант покажет уровень экономической грамотности населения и подтолкнет людей к самообразованию в этой сфере. Такое мнение высказал ТАСС директор института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета Лев Ушвицкий. Как сообщал ТАСС, в четверг жители России впервые приняли участие в масштабной образовательной акции в сфере экономики.

"Когда будут опубликованы результаты диктанта, у людей возникнет оценка своих знаний - насколько я грамотен, насколько я разбираюсь и понимаю проблемы экономики. Многих это натолкнет на мысль о том, что нужно открыть учебники или обратиться к первоисточникам, чтобы повысить уровень экономической грамотности, потому что без экономически обоснованных решений управленческие решения никогда не будут взвешенными", - сказал он.

В Ставропольском крае действует программа по повышению финансовой грамотности населения, которая тесно связана с проведенной акцией. "Здесь речь идет не о том, чтобы афишировать слабый или сильный уровень подготовки, речь идет о том, чтобы дать человеку возможность самого себя испытать, подтолкнуть его к тому, что есть возможности для развития. В стенах аудиторий мы все знания не можем дать, мы даем фундамент знаний, а что на этом фундаменте возводить - это уже задача человека", - отметил Ушвицкий.

От уровня экономической грамотности зависит и развитие страны, считает директор института. "На сегодняшний день экономика претерпевает некоторое оживление - повышаются темпы роста ВВП, и в целом по стране и в нашем округе, но темпы эти еще недостаточные. Для того, чтобы претендовать на какие-то более высокие позиции, необходимо принимать грамотные экономические решения. Их будут принимать руководители, которые уже сегодня стоят у руля экономики, и дети от которых будет зависеть в будущем развитие нашей страны", - пояснил собеседник агентства.

Всероссийский экономический диктант в четверг писали на 848 площадках, участниками стали ученики 9-11 классов, а также студенты, руководители и преподаватели вузов, представители бизнеса, государственные и общественные деятели. В Ставрополе на двух площадках диктант написали около 450 человек.

Самой массовой образовательной акцией в России считается "Тотальный диктант", который впервые был проведен в начале 2000-х годов. Кроме того, в ноябре пройдет третий "Всероссийский географический диктант". Также в РФ проводятся "Большой этнографический диктант", "Большой диктант на английском языке", Всероссийский тест по истории Отечества.