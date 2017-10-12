Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэк КБР: ВРП региона возрастет на 20% за три года

Экономика и бизнес
12 октября, 13:45 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 12, октября. /ТАСС

Средний размер заработка в регионе должен за этот период подняться до 26 тыс. рублей с нынешних 20 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) прогнозируют рост внутреннего регионального продукта (ВРП) на уровне 20% до конца 2020 года. Об этом в четверг сообщил на заседании правительства республики министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"Мы спрогнозировали в основном положительную динамику по основным макроэкономическим показателям. К концу прогнозируемого периода ВРП по оптимистичному варианту составит 185,7 млрд руб., по базовому варианту - 179,6 млрд руб. (151,2 млрд в 2017 году). Индекс промышленного роста составит по базовому варианту 102,4%, по второму - 102,9%. Темп роста в агропромышленном комплексе прогнозируется на уровне 103%", - сказал Рахаев, представляя прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарии на среднесрочный период на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

По его словам, предстоящий период будет характеризоваться выходом на максимальные объемы производства в интенсивном садоводстве, которое в КБР в последние годы активно развивается. Министр отметил, что в отрасль сделаны значительные вложения, и это дает свои результаты.

"Мы надеемся, что и те инвестиционные проекты, которые намечены к реализации как в форме государственного участия по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, так и отраслевых программ развития, все это позволит задействовать новые, более интенсивные факторы, обеспечивающие рост производительности труда и объемов продукции", - добавил министр.

Доля фонда оплаты труда будет сохранятся на уровне 21% (средний размер заработка должен достигнуть 26 тыс. руб., в 2017 году он составляет 20 тыс. руб.). Минэкономразвития также прогнозирует снижение роста потребительских цен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
6
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
7
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама