Минэк КБР: ВРП региона возрастет на 20% за три года

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НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) прогнозируют рост внутреннего регионального продукта (ВРП) на уровне 20% до конца 2020 года. Об этом в четверг сообщил на заседании правительства республики министр экономического развития региона Борис Рахаев.
"Мы спрогнозировали в основном положительную динамику по основным макроэкономическим показателям. К концу прогнозируемого периода ВРП по оптимистичному варианту составит 185,7 млрд руб., по базовому варианту - 179,6 млрд руб. (151,2 млрд в 2017 году). Индекс промышленного роста составит по базовому варианту 102,4%, по второму - 102,9%. Темп роста в агропромышленном комплексе прогнозируется на уровне 103%", - сказал Рахаев, представляя прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарии на среднесрочный период на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.
По его словам, предстоящий период будет характеризоваться выходом на максимальные объемы производства в интенсивном садоводстве, которое в КБР в последние годы активно развивается. Министр отметил, что в отрасль сделаны значительные вложения, и это дает свои результаты.
"Мы надеемся, что и те инвестиционные проекты, которые намечены к реализации как в форме государственного участия по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, так и отраслевых программ развития, все это позволит задействовать новые, более интенсивные факторы, обеспечивающие рост производительности труда и объемов продукции", - добавил министр.
Доля фонда оплаты труда будет сохранятся на уровне 21% (средний размер заработка должен достигнуть 26 тыс. руб., в 2017 году он составляет 20 тыс. руб.). Минэкономразвития также прогнозирует снижение роста потребительских цен.