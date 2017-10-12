Путин побывает в Липецкой области, где займется проблемами АПК

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу побывает в Липецкой области, где займется проблемами сельского хозяйства.

"Завтра по графику президент рано утром вылетает в Воронеж, из Воронежа вылетает в Липецкую область и в городе, который называется Усмань, позанимается проблематикой сельского хозяйства", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Среди тем обсуждения он назвал "потребительские кооперативы, взаимодействие с потребительскими кооперативами, а также в целом все вопросы, которые связаны с развитием сельского хозяйства - это и подведение итогов уборочных работ (вы все знаете прикидки министра [сельского хозяйства Александра] Ткачева по рекордному урожаю), и в целом то, как живется нашему аграрному сектору".