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Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиков

Экономика и бизнес
12 октября, 13:37 дата обновления: 12 октября, 13:50 UTC+3

Российский премьер отметил, что "на рынке долевого строительства нужно наводить порядок", а понятие обманутых дольщиков должно остаться в прошлом

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства, что подписал пять документов, которые касаются обеспечения прав граждан, участвующих в долевом строительстве.

"Очевидно, что это проблема очень серьезная для нашей страны, на рынке долевого строительства нужно наводить порядок. Несмотря на ранее принятые законы, далеко не все они действуют, как следовало бы. Само понятие обманутых дольщиков должно остаться в прошлом. Я подписал постановление о создании публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства", - сказал Медведев.

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