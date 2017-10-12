Песков: ситуация с задержками пассажиров "ВИМ-Авиа" разрешена

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Кремль считает, что ситуация с задержками пассажиров "ВИМ-Авиа" разрешена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главный вопрос, который стоял перед "ВИМ-Авиа", - это расшить ситуацию с огромным количеством пассажиров, которые испытывали трудности и лишения в связи с этой ситуацией [задержкой и отменой рейсов]. Именно это послужило причиной для такой жесткой реакции президента", - сказал представитель Кремля. По его оценке, "эта ситуация расшита". "Все остальное - к Министерству транспорта", - сказал Песков.

Песков переадресовал вопрос о возможных дальнейших действиях государства в отношении "ВИМ-Авиа" в Министерство транспорта. "Кремль же не занимается банкротством и продажей компаний", - пояснил он.