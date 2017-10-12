Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Эта практика (снятия наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков - прим. ТАСС) не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире, движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено", - сказал он.
Медведев отметил, что соответствующие изменения в закон о национальной платежной системе призваны навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа.
"Эти инструменты (неперсонифицированные электронные кошельки и банковские карты - прим. ТАСС) часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение, отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически", - подчеркнул премьер-министр.