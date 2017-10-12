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Медведев: государство усилит ответственность за недостоверную отчетность финорганизаций

Экономика и бизнес
12 октября, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Планируется введение ответственности в виде крупных штрафов или лишения свободы с ограничением права заниматься определенной деятельностью

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Государство введет дополнительные меры ответственности руководителей финансовых организаций, которые вносят в отчетные документы заведомо недостоверные сведения. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Планируются дополнительные меры ответственности для руководителей финансовых организаций, которые вносят в отчетные документы заведомо недостоверные сведения. Речь идет о предварительном сговоре. И речь идет об ответственности в виде установления крупных штрафов или о лишении свободы с ограничением права заниматься определенной деятельностью", - сказал Медведев.

По его словам, в 2012 году Россия присоединилась к конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. В рамках реализации этой конвенции и соответствующего национального плана были разработаны поправки в уголовный кодекс.

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