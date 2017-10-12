Проекты по производству удобрений и очистке воды из СКФО представят на промфоруме в Москве

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ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Два инвестиционных проекта по производству минеральных удобрений и очистке воды представят Ставропольский край и Дагестан на II Межрегиональном промышленном форуме в Москве 18 октября, сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете форума.
"Из Северо-Кавказского [федерального округа] округа прислали две заявки, одна из которых от ОАО "Гидрометаллургический завод" (ГМЗ) с проектом в Ставропольском крае, - сообщил руководитель департамента регистрации форума Александр Верховский. - Вторая заявка поступила от индустриального парка "Фотон" в Дагестане".
Первый проект предусматривает запуск нового химического производства на базе гидрометаллургического завода в городе Лермонтове в Ставропольском крае. В феврале 2017 года компания, владеющая заводом, и Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, КРСК планирует инвестировать в проект до 700 млн рублей на срок до пяти лет путем увеличения уставного капитала ГМЗ, при этом доля участия в нем корпорации предполагается в размере не более 49%. Новое предприятие будет выпускать минеральные удобрения.
Второй проект предусматривает установку систем очистки воды в жилых домах, которую реализует ООО "Глобал-М" - управляющая компания индустриального парка в Махачкале.
"К примеру, на десять домов рассчитана одна установка в виде огромного фильтра. Изначально я задумал этот проект под названием "Чистая вода" совместно с иностранными инвесторами из США, потому что у них был успешный опыт очистки воды в Арабских Эмиратах, где они опресняли морскую воду и подавали в жилые дома, - рассказал генеральный директор предприятия, доктор физико-математических наук Музакир Шихсаидов. - Мы ищем поддержки государства в реализации этого проекта…"
По мнению предпринимателя, производство очистных установок в Дагестане решит сразу несколько проблем: с очисткой воды в некоторых районах республики и импортозамещением в этой сфере.
II Межрегиональный промышленный Форум пройдет в Москве 18 октября 2017 года. В мероприятии примут участие промышленные предприятия России. В программе форума запланированы деловые мероприятия, посвященные различным темам - финансированию проектов промышленных компаний, экономическому сотрудничеству регионов страны, созданию благоприятных условия для развития технологий в российской промышленности и другие.