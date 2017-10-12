Правительство РФ скорректирует закон о валютном регулировании

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено скорректировать закон о валютном регулировании, чтобы снизить избыточную нагрузку на банки по контролю за операциями своих клиентов за рубежом. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Сегодня также обсуждаются поправки в закон о валютном регулировании. Цель - снизить избыточную нагрузку на банки по контролю за операциями своих клиентов за рубежом, облегчить людям, которые работают за границей и учатся, общение с органами валютного контроля", - сказал Медведев.

По его словам, работу по контролю можно упростить. "Контроль за движением валютных средств должен быть эффективным, но в то же время не перегружать ни банки, ни людей. Для этого корректируется само понятие валютного резидента, дается определение, как исчислять срок, который необходимо провести за границей для получения этого статуса. Предлагается сократить его до 180 дней, а в расчетах учитывать все поездки в течение года",- сказал Медведев.

Он напомнил, что с 1 января будущего года вступает в силу многостороннее соглашение, по которому обмен информацией о счетах и вкладах нерезидентов становится автоматическим.