Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ скорректирует закон о валютном регулировании

Экономика и бизнес
12 октября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Таким образом планируется снизить избыточную нагрузку на банки по контролю за операциями своих клиентов за рубежом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено скорректировать закон о валютном регулировании, чтобы снизить избыточную нагрузку на банки по контролю за операциями своих клиентов за рубежом. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Сегодня также обсуждаются поправки в закон о валютном регулировании. Цель - снизить избыточную нагрузку на банки по контролю за операциями своих клиентов за рубежом, облегчить людям, которые работают за границей и учатся, общение с органами валютного контроля", - сказал Медведев.

По его словам, работу по контролю можно упростить. "Контроль за движением валютных средств должен быть эффективным, но в то же время не перегружать ни банки, ни людей. Для этого корректируется само понятие валютного резидента, дается определение, как исчислять срок, который необходимо провести за границей для получения этого статуса. Предлагается сократить его до 180 дней, а в расчетах учитывать все поездки в течение года",- сказал Медведев.

Он напомнил, что с 1 января будущего года вступает в силу многостороннее соглашение, по которому обмен информацией о счетах и вкладах нерезидентов становится автоматическим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Банки Крыма отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам
4
Биография Андрея Турчака
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Глава крупнейшей группы ПАСЕ и докладчик по Украине Фишер подал в отставку
7
Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама