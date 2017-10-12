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Медведев подписал документ, определяющий порядок введения электронных паспортов ТС

Экономика и бизнес
12 октября, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Как отметил премьер-министр, теперь история каждого автомобиля появится в электронном виде

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что подписал постановление, определяющее порядок введения электронных паспортов транспортных средств в РФ.

"Еще один документ, о котором хотел бы сказать, он подготовлен в рамках соглашения о введении на территории Таможенного союза единых форм паспортов транспортных средств и техники, организации электронных паспортов. Постановление утверждает порядок введения в нашей стране электронных паспортов транспортных средств", - сказал он.

Документ также определяет порядок введения электронных паспортов шасси транспортных средств.

"Теперь у каждого автомобиля появится своя история в электронном виде, с момента изготовления, или ввоза на территорию страны, и до момента утилизации. В ней будут фиксироваться все события, которые происходят в жизненном цикле техники, чтобы защитить людей от недобросовестных продавцов автомобилей", - заключил премьер-министр.

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