Оформление электронного техпаспорта обойдется собственникам транспорта в 600 рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ определило предельный размер оплаты услуг, предоставляемых администратором систем электронных паспортов для автопроизводителей и организаций, уполномоченных на оформление электронных паспортов, - не более 250 рублей, для собственников транспортных средств цена составит не более 600 рублей, говорится в сообщении Ростеха.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внедрении в России электронного паспорта транспортного средства. Исполнителем выступит госкорпорация "Ростех" в лице дочерней структуры "Электронный паспорт".

"Ростех внедрит электронный паспорт транспортного средства, разработанный по заданию Минпромторга России. Доступ к электронному ПТС будет обеспечен для сотрудников ГИБДД, уполномоченным организациям - участникам систем электронных паспортов, а также собственникам транспортным средств после того, как они зарегистрируется в Системах электронных паспортов. ПТС на бумажном носителе будут постепенно исключены из оборота, что позволит избежать процесса восстановления утерянных ПТС. Окончательный переход на электронный ПТС состоится 1 июля 2018 года", - сообщается в пресс-релизе.

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что введение электронных ПТС серьезно переформатирует систему регистрации и учета автотранспорта, сделает ее полностью "цифровой". "Фактически все сведения о транспортном средстве, его история будут доступны онлайн. Система станет более оперативной и удобной - как для собственников машин, так и для регистрирующих органов, других служб. Мы прогнозируем, что за первое полугодие 2018 года порядка полумиллиона транспортных средств уже получат электронные ПТС", - сказал Чемезов.

По плану, автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств вплоть до 1 июля 2018 года. После этой даты "бумажные" паспорта не будут выдаваться. "Однако автовладельцы с действующими бумажными ПТС, смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено", - отмечается в сообщении.

Переход на использование электронных паспортов принесет существенную экономию, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "После перехода на использование электронных паспортов транспортных средств в России экономия затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку и хранение, утилизацию испорченных бланков, закупку и последующее содержание оргтехники составит не менее 1 млрд. рублей в год. Экономия трудозатрат, связанных с оформлением и внесением изменений в бумажный ПТС, - не менее 3,5 млн человеко-часов в год", - сказал Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба "Ростеха".

Электронный паспорт

Электронный паспорт будет содержать информацию о собственнике, техническом осмотре, техническом обслуживании и ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях (включая сведения о ДТП), а также другую информацию, вносимую собственником. Предоставление данных о собственнике будет производиться на добровольной основе, в соответствии с законом "О персональных данных". "Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей, например, при продаже или покупке", - добавил Мантуров.

Россия, Белоруссия и Казахстан 15 августа 2014 года подписали соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов. Киргизская Республика присоединилась к указанному соглашению. Республика Армения находится в процессе присоединения к соглашению и принимает участие во всех мероприятиях, направленных на его реализацию. С 1 октября 2016 года началось тестирование, а впоследствии испытания автоматизированной системы электронных ПТС. Реализация соглашения и введение электронных паспортов - это интеграционный проект, направленный на создание условий для обеспечения свободного обращения транспортных средств на территории всех государств - членов ЕврАзЭС.