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Кабмин выделит 220 млн рублей на поддержку детских театров в 73 регионах

Экономика и бизнес
12 октября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Дмитрий Медведев отметил, что выделенные средства можно будет потратить на поддержку творческих коллективов и обновление технического оснащения

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ распределит 220 млн рублей на поддержку детских театров в 73 регионах, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

"Она (поддержка детским театрам) предоставляется впервые. Решение было принято весной на форуме "Единой России" в Омске. Мы выделяем на условиях софинансирования 220 млн рублей, их получат в 2017 году 73 региона и порядка 150 театров", - сказал Медведев.

По его словам, эти деньги можно будет потратить и на поддержку творческих коллективов, и на обновление технического оснащения.

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