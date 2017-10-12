Кабмин выделит 220 млн рублей на поддержку детских театров в 73 регионах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ распределит 220 млн рублей на поддержку детских театров в 73 регионах, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

"Она (поддержка детским театрам) предоставляется впервые. Решение было принято весной на форуме "Единой России" в Омске. Мы выделяем на условиях софинансирования 220 млн рублей, их получат в 2017 году 73 региона и порядка 150 театров", - сказал Медведев.

По его словам, эти деньги можно будет потратить и на поддержку творческих коллективов, и на обновление технического оснащения.