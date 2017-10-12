Кондратьев предложил создать на Кубани Немецкий торговый дом для развития деловых связей

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КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с представителями бизнеса Германии предложил создать в регионе Немецкий торговый дом для развития деловых связей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.
Крупные компании Германии активно вкладывают инвестиции в экономику Кубани. За последние три года взаимный товарооборот составил около $600 млн, из них более 90% - импорт товаров из Германии.
"Учитывая тесное и перспективное сотрудничество, Вениамин Кондратьев предложил организовать в крае Немецкий торговый дом. Также регион готов предложить немецким компаниям пять крупных производственных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, в том числе в промпарках, в ближайших планах - развитие производственного кластера на базе завода Claas", - отмечается в сообщении краевой администрации.
По данным главы региона, в Краснодарском крае уже работают около 30 предприятий с немецким капиталом. Кубань заинтересована также в открытии новых производств с участием компаний из Германии.
Немецкие компании Claas и Knauf уже локализовали в крае свое производство. Власти Кубани также надеются на открытие совместных предприятий в области машиностроения, дорожно- строительной техники, фармацевтической промышленности и медицинского оборудования.
В четверг в Сочи президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями немецкого бизнеса - крупных компаний, которые постоянно работают на российском рынке.