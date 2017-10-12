Путин поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса в РФ до 40% к 2030 году

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ к 2030 году возрастет до 40%.

"Думаю, вы согласитесь, что сотрудничество наших стран не должно ограничиваться только крупными проектами, важным драйвером развития современной экономики является малый, средний бизнес, в ФРГ на долю малого бизнеса приходится более половины ВВП страны", - сказал глава российского государства на встрече с немецкими бизнесменами.

"У нас это значительно меньше, к сожалению, но мы ставим перед собой задачу довести уровень малого и среднего бизнеса в России к 2030 году до 40%", - подчеркнул Путин.

Он признался, что ему было бы интересно услышать предложения немецких бизнесменов о том, как подключить малый и средний бизнес к участию в российско-германских экономических связях. "Конечно же нам интересно мнение наших зарубежных партнеров о том, что в целом затрудняет пока, если такое есть, ведение бизнеса в России, какая дополнительная поддержка нужна со стороны государства нашим партнерам из-за границы", - отметил российский лидер.

Он сказал, что к нынешней встрече Восточный комитет германской экономики подготовил ряд конкретных вопросов по двустороннему сотрудничеству в торговле, энергетике, цифровой экономике, локализации промышленного производства и сельского хозяйства. "Мы готовы предметно обсудить любые вопросы", - заверил президент РФ.