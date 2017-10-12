Северная Осетия представит туристический потенциал на форуме в Корее

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Туристический и инвестиционный потенциал Северной Осетии будет представлен на деловом форуме "Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса" в Республике Корея, сообщила в четверг пресс-служба региональной администрации.
"Деловое мероприятие, подготовленное Агентством стратегических инициатив - это хорошая возможность, направленная на раскрытие инвестиционного потенциала российских регионов, в том числе и Северной Осетии. <...> Планируем представить южнокорейскому деловому сообществу ряд наших проектов в области промышленности и туризма. Надеемся, что зарубежные партнеры проявят к ним интерес, а мы создадим все условия для их комфортной и безбарьерной работы на территории Осетии, так же как это делается для уже пришедших в республику инвесторов", - приводятся в сообщении слова главы республики Вячеслава Битарова.
Уточняется, что форум пройдет в Сеуле 25 октября 2017 года. Помимо главы Северной Осетии в российскую делегацию, предположительно, войдут губернаторы Амурской, Калининградской, Калужской, Новгородской, Сахалинской областей, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Планируется презентация потенциала регионов и серия встреч российских губернаторов с представителями южнокорейского бизнеса.
"Мы, надеемся перенять опыт у корейских предпринимателей и внедрить его на территории республики, в частности, речь идет о так называемых "умных" производствах, которые там применяются", - цитирует пресс-служба Битарова.
Организаторами мероприятия выступают АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Фонд "Росконгресс" в сотрудничестве с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям, Торгово-промышленной палатой Республики Корея и Корейской ассоциацией международной торговли.