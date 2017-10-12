Власти Ставрополья представят возможности индустриальных парков бизнесменам Южной Кореи

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СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Возможности индустриальных парков Ставропольского края будут представлены южнокорейским производителям пищевой продукции в рамках их предстоящего визита в регион. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Ставропольского края.
"Министерство экономического развития края готовится к двусторонней встрече. Предстоящий визит станет результатом плодотворных переговоров между правительством Ставропольского края и южнокорейской компанией Samyang Foods Co. Ltd", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что южнокорейские предприниматели занимаются пищевой переработкой и заинтересованы в поиске площадок под переработку сельхозпродукции. "Гостей, в первую очередь, познакомят с индустриальным парками Ставропольского края. Бизнесменам покажут инженерно-подготовленные инвестиционные площадки, которые обеспечивают нашему региону большую инвестиционную привлекательность и являются приоритетным преимуществом при выборе региона инвесторами", - уточнили там.
По словам министра экономического развития региона Валерия Сизова, Ставропольский край предлагает хорошие условия для инвесторов, в том числе и зарубежных.
"Дальневосточные партнеры представляют особый стратегический интерес в развитии перерабатывающего производства на Ставрополье. У нас есть ряд перспективных направлений для расширения сотрудничества, уверен, что нынешний визит будет весьма плодотворным и поспособствует реализации новых инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала на территорию нашего региона", - приводит пресс-служба слова министра.
Ранее сообщалось, что в крае создано 12 индустриальных парков. Общая площадь индустриальных парков составляет 2,4 тыс. га.