"Ростелеком" может провести ребрендинг после того, как станет "цифровой компанией"

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" может провести ребрендинг после завершения трансформации в "цифровую компанию" согласно готовящейся стратегии оператора. Об этом заявил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе конференции "Взгляд в цифровое будущее".

"Ростелеком" до конца 2017 года планирует утвердить новую стратегию на пять лет, согласованную с программой развития цифровой экономики России. "У нас готова финансовая модель, модели по каждому из наших бизнес-направлений. Поэтому в целом мы уверены в том, что до конца года мы ее представим. Она в высокой степени готовности", - пояснил Осеевский.

В ответ на вопрос о том, предусматривает ли новая стратегия ребрендинг, президент оператора заявил: "Мы считаем, что ребрендинг надо проводить тогда, когда сама суть, само содержание компании уже существенно изменится. Поэтому да, мы планируем его провести, но тогда, когда мы станем компанией цифровых технологий".

Действующая дивидендная политика компании предполагает дивидендные выплаты в 2016, 2017 и 2018 годах (то есть по результатам 2015, 2016 и 2017 годов) не менее 75% от свободного денежного потока за каждый год, минимум 45 млрд рублей всего за три года. В "Ростелекоме" пока не думали о том, будут ли корректировать дивидендную политику в рамках новой стратегии, уточнил он.

"Нам надо сначала принять стратегию, а потом думать о том, кому и сколько заплатить. Новая стратегия, естественно, предполагает определенный объем инвестиций, и именно в связи с этим дивидендная политика должна с этим быть гармонизирована", - пояснил Осеевский.

Новая стратегия "Ростелекома"

Ранее Осеевский говорил, что новая стратегия "Ростелекома" будет включать пять направлений: связь и инфраструктура, цифровые госуслуги, использование интернета, интеграция цифровых технологий и информационный суверенитет.

Оператор продолжит развивать свою инфраструктуру, поскольку инфраструктура в целом является каркасом для цифровой экономики России. При этом "Ростелеком" хочет стать "абсолютным лидером по количеству центров обработки данных".

"Ростелеком", который является оператором портала госуслуг РФ, планирует дальнейшее расширение этого сервиса и создание на его базе национальной биометрической платформы. Госоператор также планирует продолжить развитие направлений, связанных с предоставлением электронных цифровых сервисов для медицины и образования.

Так, например, "Ростелеком" планирует развивать свои компетенции в части электронных учебников и электронные программ. Госоператор также развивает направление обеспечения безопасности - предоставляет системы видеонаблюдения, датчики движения и датчики протечек. "Ростелеком" уже предоставляет услуги по обеспечению кибербезопасности и планирует дальше развивать это направление.

"Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний. Государство в лице Росимущества владеет 45,04% уставного капитала оператора, еще 3,94% принадлежит Внешэкономбанку, а 16,24% - дочерней структуре оператора ООО "Мобител".