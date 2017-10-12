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Студенты и школьники в КЧР приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте

Экономика и бизнес
12 октября, 16:08 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 12, октября. /ТАСС

В акции поучаствовали около 50 человек

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ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Студенты и школьники стали участниками первого Всероссийского экономического диктанта в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщили ТАСС кураторы двух региональных площадок, где проводилась в четверг образовательная акция, организованная Вольным экономическим обществом России.

"Свои знания по экономике более 30 студентов Карачаево-Черкесии проверяли на базе республиканского Центра поддержки предпринимательства. Диктант проводился в форме тестирования. Участникам акции надо было ответить на 25 вопросов, некоторые из них были довольно сложные, на мой взгляд", - сказал ТАСС руководитель Центра Артур Езаов.

Он отметил, что это интересный опыт. "Проанализируем итоги диктанта и в будущем, скорее всего, будем проводить подобные региональные акции и охватим больше людей. Считаю, что такие мероприятия помогут повысить экономическую грамотность жителей республики", - добавил Езаов.

Вторая площадка в КЧР работала на базе средней школы №2 аула Псыж, где диктант написали 19 учащихся 10-11 классов.

Как сообщалось ранее, Всероссийский экономический диктант в четверг писали на 848 площадках, участниками стали ученики 9-11 классов, а также студенты, руководители и преподаватели вузов, представители бизнеса, государственные и общественные деятели.

Самой массовой образовательной акцией в России считается "Тотальный диктант", который впервые был проведен в начале 2000-х годов. Кроме того, в ноябре пройдет третий "Всероссийский географический диктант". Также в РФ проводятся "Большой этнографический диктант", "Большой диктант на английском языке", Всероссийский тест по истории Отечества.

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