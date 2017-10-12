Путин в Липецкой области проведет совещание по вопросам развития АПК

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит 13 октября рабочую поездку в Липецкую область. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В городе Усмань глава государства проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства. "Одной из ключевых тем обсуждения будет внедрение в российских регионах механизмов сельскохозяйственной кооперации", - отмечается в сообщении.
Перед совещанием президент ознакомится с работой открывшегося в сентябре 2017 года аграрного комплекса ООО "Фрагария" по производству замороженных ягод и фруктов, который активно сотрудничает с местными кооперативами.
Усманский район является лидером в Липецкой области по развитию различных форм сельхозкооперации - здесь действуют 23 снабженческо-сбытовых кооператива.