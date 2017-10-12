Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростелеком" и "Росатом" запустят пилоты по "умным городам" на закрытых территориях

Экономика и бизнес
12 октября, 16:39 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, октября. /ТАСС

Конкретные города, где будет запущены пилоты по "умному городу", объявят через месяц

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" и госкорпорация "Росатом" договорились о сотрудничестве в разработке комплексных проектов "умных городов" и собираются внедрить "умные системы" в ряде закрытых территориальных образований. Об этом заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, выступая на конференции "Взгляд в цифровое будущее".

Смотрите также

Умные люди, умные города: что надо знать о программе развития цифровой экономики

Он отметил, что у "Ростелекома" есть опыт обеспечения безопасности на дорогах и управления дорожным движением, а также в сфере системы ЖКХ. "Мы выбрали несколько партнеров. Надеемся, что порядка 10 городов в ближайшее время вместе с нами смогут создать такую законченную экосистему. Здесь нашим партнером является госкорпорация "Росатом", потому что у него есть ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования - прим. ТАСС)", - пояснил Осеевский.

"Ростелеком" и "Росатом" договорились о проведении пилотных проектов "умного города" в двух ЗАТО, отметил он. "Эти предприятия заинтересованы в том, чтобы качество жизни и сервисы, которые там существуют, были на высоком уровне", - добавил глава "Ростелекома".

Конкретные города, где будет запущены пилоты по "умному городу", объявят где-то через месяц, уточнил Осеевский. "10 регионов в первой группе существуют, мы сейчас с ними обсуждаем детали. Думаю, что не все пойдут дальше, это зависит от ряда факторов. Но в течение месяца, думаю, мы назовем города, где будут разворачиваться комплексные решения", - добавил он.

Глава "Ростелекома" пояснил, что в комплексное решение "умного города" входят "вопросы безопасности, контроль за движением транспорта, за тем, что происходит на улицах". "Если, например, люди идут быстрее чем обычно, - это тоже является сигналом для анализа", - уточнил он. Другая составляющая "умного города" - система, которая анализирует трафик и управляет переключением светофоров. "Такое решение мы реализовали в Санкт-Петербурге к Кубку конфедераций, и теперь его реализуем в других городах, где пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года", - отметил Осеевский.

Партнерство с "Росатомом" по цифровой экономике

"Ростелеком" активно занимается развитием инфраструктуры для цифровой экономики. Так, совместно с концерном "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион ГК "Росатом") госоператор строит центр обработки данных (ЦОД) в городе Удомля в Тверской области.

ЦОД, расположенный в городе Удомля в 330 км от Москвы рядом с Калининской АЭС, может стать крупнейшим в России и одним из крупнейших в Европе. Сейчас у группы "Ростелекома", которая является лидером российского рынка ЦОД, по всей России насчитывается 4 тыс. 130 стоек. Объем первой очереди ЦОД в Удомле составит 4 тыс. стоек, из которых 800 стоек будут принадлежать "Росэнергоатому", а 3,2 тыс. - "Ростелекому". Осеевский отметил, что к концу 2018 года у "Ростелекома" будет порядка 10 тыс. стоек по всей стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама