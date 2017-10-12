"Ростелеком" и "Росатом" запустят пилоты по "умным городам" на закрытых территориях

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" и госкорпорация "Росатом" договорились о сотрудничестве в разработке комплексных проектов "умных городов" и собираются внедрить "умные системы" в ряде закрытых территориальных образований. Об этом заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, выступая на конференции "Взгляд в цифровое будущее".

Он отметил, что у "Ростелекома" есть опыт обеспечения безопасности на дорогах и управления дорожным движением, а также в сфере системы ЖКХ. "Мы выбрали несколько партнеров. Надеемся, что порядка 10 городов в ближайшее время вместе с нами смогут создать такую законченную экосистему. Здесь нашим партнером является госкорпорация "Росатом", потому что у него есть ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования - прим. ТАСС)", - пояснил Осеевский.

"Ростелеком" и "Росатом" договорились о проведении пилотных проектов "умного города" в двух ЗАТО, отметил он. "Эти предприятия заинтересованы в том, чтобы качество жизни и сервисы, которые там существуют, были на высоком уровне", - добавил глава "Ростелекома".

Конкретные города, где будет запущены пилоты по "умному городу", объявят где-то через месяц, уточнил Осеевский. "10 регионов в первой группе существуют, мы сейчас с ними обсуждаем детали. Думаю, что не все пойдут дальше, это зависит от ряда факторов. Но в течение месяца, думаю, мы назовем города, где будут разворачиваться комплексные решения", - добавил он.

Глава "Ростелекома" пояснил, что в комплексное решение "умного города" входят "вопросы безопасности, контроль за движением транспорта, за тем, что происходит на улицах". "Если, например, люди идут быстрее чем обычно, - это тоже является сигналом для анализа", - уточнил он. Другая составляющая "умного города" - система, которая анализирует трафик и управляет переключением светофоров. "Такое решение мы реализовали в Санкт-Петербурге к Кубку конфедераций, и теперь его реализуем в других городах, где пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года", - отметил Осеевский.

Партнерство с "Росатомом" по цифровой экономике

"Ростелеком" активно занимается развитием инфраструктуры для цифровой экономики. Так, совместно с концерном "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион ГК "Росатом") госоператор строит центр обработки данных (ЦОД) в городе Удомля в Тверской области.

ЦОД, расположенный в городе Удомля в 330 км от Москвы рядом с Калининской АЭС, может стать крупнейшим в России и одним из крупнейших в Европе. Сейчас у группы "Ростелекома", которая является лидером российского рынка ЦОД, по всей России насчитывается 4 тыс. 130 стоек. Объем первой очереди ЦОД в Удомле составит 4 тыс. стоек, из которых 800 стоек будут принадлежать "Росэнергоатому", а 3,2 тыс. - "Ростелекому". Осеевский отметил, что к концу 2018 года у "Ростелекома" будет порядка 10 тыс. стоек по всей стране.