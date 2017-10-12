Таможня ЯНАО пополнила федеральный бюджет на сумму более 2 млрд рублей

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкая таможня с начала года пополнила федеральный бюджет на сумму более 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
"Пополнение доходной части федерального бюджета является одним из приоритетных направлений деятельности Ямало-Ненецкой таможни. По итогам девяти месяцев 2017 года таможней в бюджет государства перечислено более 2,3 млн рублей таможенных и иных платежей. Перечисления в указанном периоде полностью сформированы за счет доходов при импорте товаров", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сумма таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в два раза, добавили там.