Глава Росздравнадзора: маркировка обеспечит продажу качественных лекарств через интернет

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Система маркировки лекарств обеспечит продажи качественных препаратов через интернет, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"Сейчас правительством рассмотрен проект закона о дистанционной торговле, который предусматривает возможность дистанционной торговли нерецептурными лекарственными препаратами. Для того, чтобы убедиться при доставке лекарственного препарата непосредственно покупателю, мы должны иметь систему гарантии, что доставленные на дом лекарственные препараты является доброкачественным", - сказал он.
Внедрение системы автоматизированного мониторинга движения лекарств от производителя до аптечных сетей с помощью специальной маркировки будет внедрена в России до 2019 года. Сейчас эта система отрабатывается в пилотных проектах.