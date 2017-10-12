Резиденты Свободного порта Владивосток реализовали 25 инвестпроектов за два года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) реализовали 25 проектов на общую сумму более 3 млрд рублей с момента вступления в силу соответствующего федерального закона. Об этом сообщил первый замгендиректора Корпорации развития Дальнего Востока Владимир Печурчик на пресс-конференции, посвященной результатам двух лет действия закона о свободном порте.

"В общей сложности в течение двух лет резиденты Свободного порта Владивосток реализовали 25 инвестиционных проектов. Фактически осуществлены инвестиции на сумму 3,8 млрд рублей", - сказал он.

Печурчик отметил, что реализация проектов уже позволила создать 524 рабочих места. Он также сообщил, что до конца 2017 года планируется запустить порядка 20 новых предприятий.

"По итогам двухлетнего существования режима будет введено 45 предприятий. В реализованных резидентами Свободного порта Владивосток проектах мы можем отметить логистические комплексы, 19 производственных компаний, который выпускают морские суда нового поколения, осветительное оборудование, строительные смеси, промысловые снасти, два предприятия в сфере алмазной промышленности, предприятия в сфере рекреационной деятельности", - пояснил первый замгендиректора корпорации.

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. В настоящее время свободный порт включает 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск- Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки.

За два года действия режима статус резидента Свободного порта Владивосток получили 312 инвесторов. Общий объем инвестиций в проекты составляет более 350 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать порядка 33 тыс. рабочих мест.