Лавров: РФ и Бурунди договорились укреплять экономическое взаимодействие

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия и Бурунди договорились укреплять экономическое и инвестиционное сотрудничество. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Аленом Эме Ньямитве.

"Мы обсудили наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества, развитие гуманитарных обменов и совершенствование договорно-правовой базы", - сказал Лавров.

"Высоко оценили проделанную работу по подготовке целого ряда инвестиционных экономических проектов. Продолжается подготовка к их реализации в таких областях, как промышленность, добыча полезных ископаемых, банковская сфера, - отметил министр. - Договорились оказывать содействие деловым кругам в установлении прямых контактов, используя в том числе такую площадку, как Петербургский экономический форум". "Делегация из Бурунди дважды участвовала в этих форумах", - добавил он.

Вместе с тем, заметил Лавров, некоторые российские компании из Мордовии и Татарстана "активно работают с партнерами в Бурунди и уже создали несколько интересных совместных предприятий". "Позитивно оценили взаимодействие в ВТС, которое имеет неплохую историю. Сейчас обсуждаются дальнейшие шаги по его развитию, - добавил он. - Наши специализированные высшие заведения оказывают содействие в подготовке кадров для спецслужб и армии Бурунди".

Касаясь развития взаимодействия в гуманитарной сфере, Лавров отметил, что за годы сотрудничества в России "получили образование 4,5 тыс. бурундийцев". "Два года подряд мы увеличиваем квоту для обучения в вузах РФ, сейчас это 40 стипендий, - сказал министр. - Через несколько дней в Москву приедут 12 дипломатов, которые пройдут стажировку в Дипакадемии МИД РФ в течение двух недель". "Это новая практика, будем ее развивать в дальнейшем с партнерами из других стран", - заключил он.

"Коснулись на переговорах и вопроса реформы СБ ООН. Дискуссии по этой теме продолжаются, - информировал Лавров. - Главная проблема состоит в недопредставленности развивающихся стран в этой структуре. Выступаем за то, чтобы любое расширение состава СБ учитывало необходимость пополнения его рядов за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки".