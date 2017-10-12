Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: РФ и Бурунди договорились укреплять экономическое взаимодействие

Экономика и бизнес
12 октября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Глава МИД РФ высоко оценил сотрудничество двух стран в банковской сфере, промышленности и добыче полезных ископаемых

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия и Бурунди договорились укреплять экономическое и инвестиционное сотрудничество. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Аленом Эме Ньямитве.

"Мы обсудили наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества, развитие гуманитарных обменов и совершенствование договорно-правовой базы", - сказал Лавров.

"Высоко оценили проделанную работу по подготовке целого ряда инвестиционных экономических проектов. Продолжается подготовка к их реализации в таких областях, как промышленность, добыча полезных ископаемых, банковская сфера, - отметил министр. - Договорились оказывать содействие деловым кругам в установлении прямых контактов, используя в том числе такую площадку, как Петербургский экономический форум". "Делегация из Бурунди дважды участвовала в этих форумах", - добавил он.

Вместе с тем, заметил Лавров, некоторые российские компании из Мордовии и Татарстана "активно работают с партнерами в Бурунди и уже создали несколько интересных совместных предприятий". "Позитивно оценили взаимодействие в ВТС, которое имеет неплохую историю. Сейчас обсуждаются дальнейшие шаги по его развитию, - добавил он. - Наши специализированные высшие заведения оказывают содействие в подготовке кадров для спецслужб и армии Бурунди".

Касаясь развития взаимодействия в гуманитарной сфере, Лавров отметил, что за годы сотрудничества в России "получили образование 4,5 тыс. бурундийцев". "Два года подряд мы увеличиваем квоту для обучения в вузах РФ, сейчас это 40 стипендий, - сказал министр. - Через несколько дней в Москву приедут 12 дипломатов, которые пройдут стажировку в Дипакадемии МИД РФ в течение двух недель". "Это новая практика, будем ее развивать в дальнейшем с партнерами из других стран", - заключил он.

"Коснулись на переговорах и вопроса реформы СБ ООН. Дискуссии по этой теме продолжаются, - информировал Лавров. - Главная проблема состоит в недопредставленности развивающихся стран в этой структуре. Выступаем за то, чтобы любое расширение состава СБ учитывало необходимость пополнения его рядов за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Бурунди
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама