В Вологде создадут крупнейшую фабрику детского питания Nestle в Европе

ВОЛОГДА, 12 октября. /ТАСС/. Компания Nestle намерена вложить 1,8 млрд рублей в новый завод детских смесей в Вологде, серийный выпуск продукции на котором стартует в 2019 году. После расширения фабрика в Вологде с учетом действующего завода станет крупнейшим производством детского питания Nestle в Европе.

"Мы планируем вложить 1,8 млрд рублей в развитие и производство детских смесей, которые пойдут на удовлетворение нужд как внутри страны, так и СНГ. Мы собираемся развивать два бренда - Nan и Nestogen, - сказал глава Nestle в регионе "Россия - Евразия" Марсиаль Роллан на церемонии закладки первого камня в основание будущего завода в четверг.

Как пояснил директор фабрики Nestle в Вологде Эдди Дофин, строительство нового завода позволит удвоить мощности на уже существующей площадке. "Ежегодный объем производимой продукции составит 24 тыс. тонн. Это будет крупнейшая фабрика в Европе, которая у нас есть. Первая продукция - к ноябрю 2018 года, стандартный выпуск продукции - в январе 2019 года", - сказал он.

Компания приобрела завод детского питания в Вологде в 2003 году, с 2005 года предприятие выпускает детские каши под маркой Nestle. Модернизация завода проводилась в 2014 году, и общий объем инвестиций с ноября 2011 года в его развитие составил 1,7 млрд рублей.

Компания Nestle в регионе "Россия - Евразия" располагает 11 фабриками, восемь из которых находятся на территории России. Порядка 70% сырья и 90% упаковочных материалов имеют местное происхождение. Фокус на развитие местного производства позволяет Nestle производить локально более 90% продукции, реализуемой на рынке региона, говорится в материалах пресс-службы компании. За последние 20 лет Nestle инвестировала в развитие локального производства в стране порядка 2 млрд долларов (около 120 млрд рублей).