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Дом инноваций появится в здании на Покровке, где ранее располагался кинотеатр "35 мм"

Экономика и бизнес
12 октября, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В июле в кинотеатре произошел крупный пожар, с тех пор он не работает в здании Центрального дома предпринимателя

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Москвы впервые откроют Дом инноваций в здании Центрального дома предпринимателя (ЦДП) на Покровке, где ранее часть помещений занимал кинотеатр "35 мм". Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве Москвы.

По его словам, Дом инноваций будет служить ключевой площадкой по развитию и поддержке городского малого и среднего предпринимательства, а также выполнять функцию информационного центра по инновациям в городе.

"Дом инноваций откроется на Покровке в ЦДП. Он будет развивать малый и средний бизнес в столице. Кроме того, он будет служить местом встреч и переговоров между бизнесменами", - сообщил собеседник корр. ТАСС.

Как сказала ТАСС директор кинотеатра "35 мм" Ирина Мухьянова, с середины лета 2017 года кинотеатр не работает в здании ЦДП. "В конце июля в кинотеатре произошел пожар. Это осложнило его работу. На данный момент мы не работаем в этом здании", - пояснила Мухьянова.

Кинотеатр "35 мм" занял часть помещений ЦДП на Покровке в 2000 году. Он стал одним из первых, где начали показывать артхаусное кино.

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