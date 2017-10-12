Власти Подмосковья предложили французским инвесторам развивать аэропорт Жуковский

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в рамках роуд-шоу во Франции предложил иностранным инвесторам принять участие в развитии аэропорта Жуковский, сообщается в четверг на портале правительства Московской области.
"Совсем недавно открылся аэропорт Жуковский. Это уникальная возможность для французских компаний участвовать в развитии этого транспортного хаба, равно как и остальных, на конкурентных условиях", - приводятся в сообщении слова Буцаева.
Кроме того, по данным регионального правительства, французские инвесторы приглашены к участию в крупномасштабном проекте Подмосковья по строительству легкорельсового транспорта.
В четверг в Лионе проходит роуд-шоу для французских инвесторов "Московская область: комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для французских компаний".
Международный аэропорт Жуковский - новейший Российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области, в 23 км от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5500 м), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.