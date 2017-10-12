АРЧК трудоустроило почти 8 тыс. человек за два года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) обеспечило работой почти 8 тыс. человек за два года с момента запуска. Об этом сообщил глава АРЧК Валентин Тимаков на пресс-конференции, посвященной результатам двух лет действия закона о Свободном порте Владивосток.

"Наш результат совместной деятельности со всем работодателями Дальнего Востока за 2016 год и девять месяцев 2017 года составляют 7890 человек трудоустроенных", - сказал он.

Глава АРЧК пояснил, что ключевой задачей Агентства является обеспечение кадрами инвестпроектов, реализуемых в Свободном порту Владивосток и территориях опережающего развития (ТОР). Он сообщил, что за два года агентством было получено и размещено свыше 18 тыс. вакансий, более 1260 человек прошли программу адаптации и поддержки переезжающих работников. Тимаков отметил, что АРЧК занимается не только подбором и привлечением специалистов, но также их обучением и переобучением.

"Ряд профессий в принципе не существует на территории Дальнего Востока, они должны быть созданы, потому что должны появиться работники через 2, 3, 5 лет на предприятиях", - сказал глава АРЧК.

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Сегодня Свободный порт Владивосток включает 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск-Камчатский Камчатского края и городской округ Певек на Чукотке.

За два года действия режима статус резидента Свободного порта Владивосток получили 312 инвесторов. Реализуется 329 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет более 350 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать почти 33 тыс. рабочих мест.