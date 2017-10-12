Минстрой: средняя ставка по ипотеке на первичном рынке равна 9,3-9,5%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ставки по ипотеке продолжают снижаться, сейчас они составляют 9,3-9,5% на первичном рынке. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании комитета Госдумы по финрынку.

"Ставки снижаются, они уже однозначные. Сейчас реальная ставка по ипотеке на первичном рынке 9,3-9,5%", - сказал он, отметив, что динамика ставок по ипотеке зависит от ключевой ставки.

По данным Минстроя, в целом средняя ставка по ипотечным кредитам в России сейчас составляет 10,6%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ожидает продолжения роста объемов ипотечного кредитования и снижение ставки ниже 10% к концу года.

Такие же тренды прогнозирует Банк России: председатель регулятора Эльвира Набиуллина в середине сентября отмечала, что ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке, что поддержит спрос на этот вид кредитов.