Полпред в СЗФО считает успешным развитие экономики в рамках Кольской опорной зоны

МУРМАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Мурманская область успешно развивается в рамках созданной Кольской опорной зоны, идет реализация ряда масштабных проектов, растут экономические показатели, сообщил в четверг на совещании в Мурманске полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.

"Кстати, уникальные возможности для развития области дало решение о формировании Кольской опорной зоны", - сказал Цуканов.

Среди самых крупных успешно реализованных проектов он назвал создание Мурманского транспортного узла, создание верфи крупнотоннажных морских сооружений компанией "Новатэк" и ряд других. Он отметил стабильный рост промышленности - промышленное производство за восемь месяцев 2017 года выросло в регионе на 16%, тогда как за весь 2016 год рост составил 7%.

Рост производства отмечается в основном за счет обрабатывающей промышленности. Увеличение производства в этой отрасли превысило 20%. На 10% возросла добыча полезных ископаемых.

Также полпред сообщил о росте гособоронзаказа. В 2017 году относительно прошлого года ожидается увеличение более, чем на 40%. Также зафиксирован рост добычи рыбопродуктов в первом полугодии 2017 года на 10%.