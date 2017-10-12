Минэкономразвития обсуждает варианты администрирования НДС с зарубежных интернет-покупок

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития обсуждает варианты администрирования НДС на товары из зарубежных интернет-магазинов. При этом речь идет не о взимании особого налога, а о попытках систематизировать сбор существующего НДС, сообщил журналистам замглавы ведомства Олег Фомичев.

"Сейчас как раз ведется дискуссия о том, какую структуру нужно создать для того, чтобы товары, которые нам поставляют зарубежные интернет-площадки, как и товары, продающиеся на российских торговых площадках, облагались налогом", - сказал он.

Фомичев подчеркнул, что речь идет "не о каких-то новых налогах", а о действующем НДС, предусмотренном российским законодательством, который сейчас фактически обходят поставщики товаров из-за рубежа, так как налог на их товар "никак не вылавливается через почтовые отправления".

"Мы должны здесь выравнивать условия конкуренции для российских площадок и зарубежных, иначе у нас никогда, во-первых, не будет своей электронной торговли, во-вторых, зарубежные площадки тоже не заинтересованы у нас размещать свои представительства, логистические центры и так далее - им гораздо дешевле и выгоднее просто напрямую через почтовые отправления сюда все присылать", - сказал Фомичев.

На вопрос о том, не станет ли само по себе администрирование налога затратным, он ответил, что ведомство такой риск понимает и с ним как раз работает.

Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин получил правительству рассмотреть вопрос о введении НДС и таможенных пошлин для поставок в Россию товаров через зарубежные интернет-магазины.

С инициативой введения НДС для иностранных интернет- продавцов выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По мнению организации, государство уже упустило порядка 300 млрд рублей. По данным АКИТ, в 2018 году НДС мог бы принести в бюджет 64 млрд руб.