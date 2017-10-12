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Путин: торговля РФ с ФРГ выросла на четверть, несмотря на сложности в политике

Экономика и бизнес
12 октября, 18:08 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, октября. /ТАСС

По словам российского лидера, Москва готова "создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно"

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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен тем, что, несмотря на сложности в политических отношениях РФ и ФРГ, экономическое взаимодействие двух стран продолжается и растет. "Я хотел бы отметить, что несмотря на все сложности, текущие сложности в политической сфере отношения с Федеративной Республикой Германия в сфере экономики у нас не затухают", - сказал глава государства, открывая встречу с представителями немецкого бизнеса. В мероприятии также принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Путин также констатировал, что "Германия уступила первое место Китаю по объему товарооборота с Россией, но все-таки занимает значительное место в российском торговом обороте".

Комфортные условия

По словам российского лидера, взаимная торговля двух стран в этом году уже выросла на 25%. "Товарооборот по итогам 2016 года составил $40,7 млрд, объем прямых накопленных инвестиций в российскую экономику компаниями из ФРГ достиг $18 млрд", - сказал Путин. По его данным, "в текущем году отмечен рост двусторонней торговли сразу на 25% и инвестиций только в первом квартале текущего года $312 млн, а за весь прошлый год было $225 млн".

"В России действуют свыше 5 тыс. предприятий с участием германского капитала, где заняты 270 тысяч граждан России, оборот этих предприятий превышает $50 млрд", - добавил президент.

"Рассчитываем, что немецкие компании будут и дальше успешно работать в нашей стране, на фоне восстановления экономического роста в России открываются новые возможности для бизнеса - для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, из Германии, в частности", - сказал он. По словам президента, Москва готова "создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно". "В тесном контакте с деловыми кругами продолжим совершенствовать законодательную базу, правоприменительную практику, будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры и, разумеется, подготовку кадров", - перечислил Путин планируемые меры.

Для малого и среднего бизнеса

Президент воспользовался встречей для того, чтобы услышать предложения по подключению к сотрудничеству с компаниями из ФРГ российского малого и среднего бизнеса. "Думаю, вы согласитесь, что сотрудничество наших стран не должно ограничиваться только крупными проектами, важным драйвером развития современной экономики является малый, средний бизнес, в ФРГ на долю малого бизнеса приходится более половины ВВП страны", - сказал он. "У нас это значительно меньше, к сожалению, но мы ставим перед собой задачу довести уровень малого и среднего бизнеса в России к 2030 году до 40%", - подчеркнул Путин.

"Конечно же нам интересно мнение наших зарубежных партнеров о том, что в целом затрудняет пока, если такое есть, ведение бизнеса в России, какая дополнительная поддержка нужна со стороны государства нашим партнерам из-за границы", - отметил российский лидер. Он сказал, что к нынешней встрече Восточный комитет германской экономики подготовил ряд конкретных вопросов по двустороннему сотрудничеству в торговле, энергетике, цифровой экономике, локализации промышленного производства и сельского хозяйства. "Мы готовы предметно обсудить любые вопросы", - заверил президент РФ.

Против санкций

Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле отметил, что немецкий бизнес негативно относится к возможным новым антироссийским санкциям США в сфере экономики. "Еще одной темой, которая вот уже несколько недель занимает нас, являются возможные новые американские экономические санкции против России, - заявил Бюхеле. - Причины этих санкций очевидны: они лежат в сфере внутренней политики, в сфере интересов Америки в экономической области. Мы поддерживаем негативное отношение Европейского Союза к этим санкциям и негативное отношение федерального правительства [Германии] к этому вопросу". Он подчеркнул, что в Германии считают опасным влияние американских санкций против России на немецкий бизнес, и по этому вопросу Восточный комитет германской экономики поддерживает тесный контакт с правительством своей страны.

Бюхеле отметил важность предстоящих президентских выборов в РФ и напомнил, что недавно в Германии также состоялись парламентские выборы и сейчас формируется новое правительство. "Конечно, мы все задаемся вопросом, что это означает для наших отношений в будущем, - признал представитель немецкого бизнеса. - Если посмотреть на прошедшие годы, то, конечно, политика сыграла очень большую роль в развитии экономических отношений между нашими государствами. Помимо федерального канцлера, социал- демократический министр иностранных дел способствовал политическому диалогу с Россией". Он также отметил, что политические изменения в жизни Германии могли бы улучшить взаимоотношения РФ с немецким бизнесом. Бюхеле подчеркнул, что подавляющее большинство немцев не сомневаются в необходимости дружеских отношений между РФ и Германией.

Интерес к рынку

Как рассказал журналистам по итогам встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, представители немецкого бизнеса заверили Путина, что заинтересованы в дальнейшем присутствии на рынке РФ. "Восточный комитет [германской экономики на встрече с Путиным] констатировал заинтересованность компаний, которые приняли участие во встрече, в продолжении развития бизнеса в Российской Федерации, несмотря ни на какие конъюнктурные соображения, - отметил представитель Кремля. - Они действительно намерены и декларируют свою волю к тому, чтобы и дальше расширять сотрудничество, присутствие на российском рынке".

Бизнесмены также высказали президенту желание продолжить участие в проекте "Северный поток". "Компании, которые так или иначе задействованы в "Северном потоке", да, они выражали свое намерение продолжать, - отметил Песков. - Они выражали надежду на то, что ничто не помешает - ни внешние факторы, искусственные и неконкурентно навязанные".

Представитель Кремля добавил, что ситуация с турбинами компании Siemens в Крыму на этой встрече не обсуждалась.

Спортивные подарки

Бюхеле поздравил Путина от лица немецкого бизнеса с днем рождения и подарил ему футболку сборной Германии по футболу под №9 и статуэтку легендарного советского вратаря Льва Яшина. "Вы и Восточный комитет германской экономики одногодки - родились в 1952 году, - заметил Бюхеле. - Это нас объединяет. Немного позже в 1954 году Германия стала впервые чемпионом мира по футболу, и мы конечно же все надеемся на то, что и в следующем году, в 2018, мы выступим также успешно". По его мнению, чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ, еще теснее свяжет Россию и Германию. Он выразил надежду, что русские и немцы будут болеть друг за друга на предстоящем мундиале.

Бюхеле рассказал, что в качестве подарка российскому президенту привезли футболку сборной Германии по футболу под №9, под которым обычно играют центральные нападающие. В качестве талисмана Путину привезли небольшую статуэтку лучшего вратаря ХХ века Льва Яшина. "Пусть эти два сувенира принесут нам и вам удачу, - пожелал Бюхеле. - Тогда наверняка мы встретимся в рамках большого финала".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Назарбаев, Нурсултан Абишевич Распутин, Валентин Григорьевич
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