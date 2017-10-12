Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минсельхозпрод Белоруссии: коллегия аграрных ведомств двух стран соберется в 2018 году

Экономика и бизнес
12 октября, 18:46 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Отмечается, за восемь месяцев 2017 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Белоруссии в Россию снизился на 4% к уровню предыдущего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 12 октября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия и Россия планируют провести коллегию аграрных ведомств в 2018 году. Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

Интервью

Алексей Богданов

Представитель минсельхоза Белоруссии: тема "белорусских креветок" раздута на ровном месте

Перейти в раздел Интервью

"Из-за плотного графика руководителей двух ведомств она не состоялась. Но мы неоднократно встречались с российскими коллегами, и все вопросы, которые планировалось обсудить, мы сняли в рабочем порядке, - сказал он. - Поэтому мы планируем провести коллегию в следующем году".

Как сообщил Богданов, минсельхозпрод Белоруссии и Минсельхоз России сейчас работают над формированием прогнозных балансов спроса и предложения на товары Союзного государства на 2018 год. "Ожидается, что они останутся на уровне этого года", - сказал он.

По его словам, за восемь месяцев текущего года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Белоруссии в Россию снизился на 4% к уровню 2016 года, в прошлом году было также отмечено сокращение на 2% по сравнению с 2015 годом. В текущем году в стоимостном выражении экспорт на российский рынок вырос на 7,3% к уровню прошлого года, при этом продовольствия поставлено на $1,5 млрд. Однако в натуральном выражении поставки значительно снизились. Так, например, экспорт молочной продукции сократился на 300 тыс. тонн, а мясной - на 20 тыс. тонн.

История вопроса

Основным вопросом на совместной коллегии аграрных ведомств традиционно становится обсуждение балансов взаимных поставок продовольствия. Стороны ежегодно согласовывают объемы экспорта и импорта по мясу и молоку. Весной этого года планировалось проведение очередной коллегии, но Россия и Белоруссия так и не договорились о дате встречи.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц сообщал, что в рабочем порядке были проведены предварительные переговоры. Стороны договорились, что объемы поставок белорусского мяса и мясопродуктов, а также молокопродуктов на рынок России в 2017 году увеличится. В правительстве также заявляли, что в 2017 году Белоруссия планирует экспортировать в Россию продовольствия примерно на $6 млрд. В 2016 году Белоруссия заработала более $3 млрд на поставках продовольствия в Россию, что на $16 млн больше, чем в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
4
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
7
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама