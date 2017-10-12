Минсельхозпрод Белоруссии: коллегия аграрных ведомств двух стран соберется в 2018 году

МИНСК, 12 октября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия и Россия планируют провести коллегию аграрных ведомств в 2018 году. Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

"Из-за плотного графика руководителей двух ведомств она не состоялась. Но мы неоднократно встречались с российскими коллегами, и все вопросы, которые планировалось обсудить, мы сняли в рабочем порядке, - сказал он. - Поэтому мы планируем провести коллегию в следующем году".

Как сообщил Богданов, минсельхозпрод Белоруссии и Минсельхоз России сейчас работают над формированием прогнозных балансов спроса и предложения на товары Союзного государства на 2018 год. "Ожидается, что они останутся на уровне этого года", - сказал он.

По его словам, за восемь месяцев текущего года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Белоруссии в Россию снизился на 4% к уровню 2016 года, в прошлом году было также отмечено сокращение на 2% по сравнению с 2015 годом. В текущем году в стоимостном выражении экспорт на российский рынок вырос на 7,3% к уровню прошлого года, при этом продовольствия поставлено на $1,5 млрд. Однако в натуральном выражении поставки значительно снизились. Так, например, экспорт молочной продукции сократился на 300 тыс. тонн, а мясной - на 20 тыс. тонн.

История вопроса

Основным вопросом на совместной коллегии аграрных ведомств традиционно становится обсуждение балансов взаимных поставок продовольствия. Стороны ежегодно согласовывают объемы экспорта и импорта по мясу и молоку. Весной этого года планировалось проведение очередной коллегии, но Россия и Белоруссия так и не договорились о дате встречи.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц сообщал, что в рабочем порядке были проведены предварительные переговоры. Стороны договорились, что объемы поставок белорусского мяса и мясопродуктов, а также молокопродуктов на рынок России в 2017 году увеличится. В правительстве также заявляли, что в 2017 году Белоруссия планирует экспортировать в Россию продовольствия примерно на $6 млрд. В 2016 году Белоруссия заработала более $3 млрд на поставках продовольствия в Россию, что на $16 млн больше, чем в 2015 году.