Минск рассчитывает на снятие ограничений на поставки мясомолочной продукции в Россию

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МИНСК, 12 октября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии рассчитывает на полное снятие ограничений на поставки молочной и мясной продукции с 24 белорусских предприятий. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.
"Полные или частичные ограничения действуют на 24 предприятиях мясомолочной отрасли республики, - сказал он. - Мы на постоянной основе ведем диалог с Россельхознадзором. На все замечания российских коллег белорусская сторона подготовила материалы расследований и передала в Россельхознадзор".
Богданов отметил, что стороны достигли взаимопонимания по многим позициям, остается только принять решение.
Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз мясомолочной продукции и мяса птицы в Россию с некоторых предприятий Белоруссии по ряду оснований, в числе которых неоднократное нарушение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.
В связи с ограничением поставок продовольствия из республики в Россию в апреле и мае 2017 года на белорусских предприятиях работали инспекторы Россельхознадзора.
Вопрос поставок сельхозпродукции был основной темой встречи министров аграрных ведомств двух стран в мае. Ранее Россельхознадзор опубликовал на своем сайте перечень из более чем 30 белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры.