Госдума отклонила пять законопроектов, отменяющих транспортный налог

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении пять законопроектов, предусматривающих отмену транспортного налога в РФ. Законопроекты были подготовлены оппозиционными фракциями - три законопроекта от КПРФ, по одному от ЛДПР и "Справедливой России". Документы были рассмотрены как приоритетные законопроекты фракций в соответствии с поправками в регламент Госдумы, ранее одобренный нижней палатой парламента.

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов аргументировал необходимость отмены транспортного налога позицией президента РФ: "У нас даже цитаты все есть. Вот 30 ноября 2012 года президент Владимир Владимирович Путин: "Поддерживаю идею отмены транспортного налога и взимания его через акцизы на бензин". Об этом он сообщил на встрече с главами партийных фракций в Государственной Думе", - процитировал он стенограмму встречи.

Депутат от КПРФ Николай Арефьев оценил наличие транспортного налога "как тройное или четверное налогообложение". "Мало того, что мы платим транспортный налог, мы платим еще "Платон", мы платим за парковки, за въезды и выезды из населенных пунктов, мы платим акцизы, которые прибавляются ежегодно на бензин, но нельзя же три шкуры-то снимать. Ну надо его уничтожать, этот налог, поскольку он является довольно тяжким бременем для всех наших автомобилистов. Ну сколько можно брать?", - сказал парламентарий.

Представитель "Справедливой России" Олег Нилов обратил внимание на несправедливость транспортного налога. "Почему автомобиль, который стоит там несколько сотен тысяч рублей, является предметом налогообложения на недвижимое имущество? А ценности, многомиллионные в долларах ценности, украшения, антиквариат, картины, шубы, почему их не облагает обладатель этих, еще раз говорю, огромных средств? Почему за автомобиль нужно платить по факту его обладания, он стоит, он не ездит, просто стоит, значит, нет, плати налог на транспорт. Давайте этот вариант тогда рассмотрим, но налог на транспорт надо отменять", - указал депутат.

"Единая Россия" против

Фракция "Единая Россия" проголосовала против всех законопроектов. "146,2 млрд рублей - это деньги, которые зачисляются в региональные дорожные фонды и идут на региональные и сельские дороги. Ни один из законопроектов не предлагает эти деньги региональным дорожным фондам компенсировать", - подчеркнул представитель фракции, глава комитета Госдумы по бюджет и налогам Андрей Макаров. Он сослался на зафиксированный в законодательстве "принцип самостоятельности бюджета".

"Нельзя вносить законопроект, когда мы из какого-то бюджета что-то хотим исключить, без предложения о компенсации того, что мы предлагаем исключить. Ни в одном из пяти законопроектов не предлагается никакой компенсации", - сказал депутат.