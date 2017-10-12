"Лаборатория Касперского" будет предоставлять Интерполу данные о новейших киберугрозах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" и Интерпол договорились о новом этапе сотрудничества, в рамках которого российская компания будет оперативно предоставлять правоохранительной организации данные о новейших киберугрозах, говорится в сообщении компании.

Цель сотрудничества - объединение усилий, знаний и экспертного опыта для расследования и предотвращения киберпреступлений. Предоставляемые "Лабораторией" сведения помогут экспертам по киберкриминалистике быстрее и эффективнее выявлять компьютерные инциденты по всему миру и пресекать деятельность киберпреступников, отмечается в сообщении.

"Лаборатория Касперского" и Интерпол сотрудничают более четырех лет. За это время стороны реализовали ряд совместных успешных проектов, например, компания приняла участие в координируемом Интерполом расследовании киберпреступной операции в Юго-Восточной Азии. "Лаборатория Касперского" помогла обнаружить около 9 тыс. серверов, используемых злоумышленниками в качестве ботнета, и сотни зараженных веб-сайтов, среди которых были порталы государственных органов ряда стран этого региона", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, "Лаборатория " помогла Интерполу вывести из строя ботнет Simda - сеть из более чем 770 тыс. зараженных компьютеров по всему миру.