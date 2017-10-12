Мороженое "Артек" будет продаваться в Китае и Израиле

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мороженое, названное в честь самого известного российского детского лагеря "Артек", выйдет на рынок Китая и Израиля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе организации со ссылкой на ее директора Алексея Каспржака.

"На этой неделе это мороженое поступает на прилавки Китая, Израиля и ряда стран Европы", - сказал Каспржак, выступая на Международном конгрессе детских лагерей, который проходит в эти дни в Сочи.

Мороженое будет производиться компанией "Айсберри" по временной лицензии, что будет способствовать притоку внебюджетных средств, которые планируется направить на финансирование деятельности детского центра.

"Один рубль с продажи каждого стаканчика этого мороженого поступает в бюджет "Артека", - отметил Каспржак.